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Палата представителей назначила президентские выборы на 9 августа

08.05.2020 — Новости Политики | Единство  
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Источник материала: Единство

В плане прописаны сроки образования комиссий. Территориальные должны быть сформированы не позднее 20 мая, участковые – до 24 июня. К этому же времени должны быть созданы и участки для голосования.

Претендент на пост Президента должен не позднее 15 мая подать в ЦИК документы, необходимые для регистрации инициативной группы. Ее члены с 21 мая по 19 июня смогут собирать подписи в поддержку выдвижения своего кандидата.

Выдвижение кандидатов пройдет с 20 июня по 4 июля, регистрация – с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации, основные мероприятия которой также расписаны в плане.

Досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Палата представителей назначила президентские выборы на 9 августа.

Итоги выборов Центризбирком должен подвести не позднее 19 августа. Второй тур, если в нем будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.

Главная избирательная кампания стартует 9 мая, в День Великой Победы.

Источник: https://www.belta.by/

 
 
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Центризбирком обнародовал календарный план организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Беларуси. Документ размещен на сайте ЦИК.
 
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