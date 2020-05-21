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Новый проект о лицензировании медицинских услуг обсудили во Дворце Независимости

21.05.2020 12:51 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Минздрав предлагает упорядочить лицензирование медицинских услуг в стране. Предложение ведомства сегодня стало поводом для доклада Главе государства министра Владимира Караника и помощника Президента Александра Косинца. Минздрав поясняет инициативу расширением медицинских услуг в стране. За последние годы число новых методик  косметологического, хирургического и других профилей  стало гораздо шире. При этом госучреждения и медцентры оказывают такие услуги в рамках имеющихся лицензий. В то же время случаи причинения вреда здоровью пациентам не единичны. Тем более целый ряд процедур сегодня не требует от специалиста, который их оказывает, медицинского образования. Речь главным образом о массаже с использованием медтехники, лазерной эпиляции, услуг соляриев. В ведомстве предлагают вернуться к обсуждению обязательного лицензирования таких процедур. Это потребует от спа- и медцентров подкрепления соответствующей медицинской квалификации специалистов. При этом Президент напоминает: в стране взят курс на либерализацию бизнеса. В последние годы для отдельных видов деятельности лицензии отменили, чтобы не создавать лишних барьеров в работе. И все предстоящие решения должны соответствовать этой формуле.

Сегодня медицинское лицензирование на ряд процедур добровольное. И многие спа-центры при их оказании работают по упрощенной схеме. Они не требуют от своих работников  диплома  медика и не обязаны специально регистрировать оборудование. Стоит ли принципиально менять эту схему – вопрос сегодня согласуют с Главой государства. На встрече также обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию.

 
 
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Минздрав предлагает упорядочить лицензирование медицинских услуг в стране. Предложение ведомства сегодня стало поводом для доклада Главе государства министра...
 
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