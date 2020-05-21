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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент Беларуси: Главным приоритетом при оказании помощи остается спасение жизней Актуальную эпидобстановку в стране Президент сегодня обсудил с министром Владимиром Караником и помощником Александром Косинцем. Ситуация с заболеваемостью на...

Актуальную эпидобстановку в стране Президент сегодня обсудил с министром Владимиром Караником и помощником Александром Косинцем. Ситуация с заболеваемостью на постоянном контроле Главы государства. Работа организована на должном уровне, подчеркнет Президент. Но это не повод расслабляться. А главным приоритетом при оказании помощи остается спасение жизней.Затронули и. Правительство предложило уточнить действующий перечень. Президент напомнит: в стране взят курс на либерализацию бизнеса. Значит, от лишних барьеров стоит отказаться. А все решения должны соответствовать этой формуле. Но если речь идет о здоровье, компромиссов быть не должно.