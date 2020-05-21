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Президент Беларуси: Главным приоритетом при оказании помощи остается спасение жизней

21.05.2020 17:32 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Актуальную эпидобстановку в стране Президент сегодня обсудил с министром Владимиром Караником и помощником Александром Косинцем. Ситуация с заболеваемостью  на постоянном контроле Главы государства. Работа организована на должном уровне, подчеркнет Президент. Но это  не повод расслабляться. А главным приоритетом при оказании помощи остается спасение жизней.

Затронули и вопросы лицензирования медуслуг. Правительство предложило уточнить действующий перечень. Президент напомнит: в стране взят курс  на либерализацию бизнеса. Значит, от лишних барьеров стоит отказаться. А все решения должны соответствовать этой формуле. Но если речь идет о здоровье, компромиссов быть не должно.

 
 
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Актуальную эпидобстановку в стране Президент сегодня обсудил с министром Владимиром Караником и помощником Александром Косинцем. Ситуация с заболеваемостью  на...
 
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