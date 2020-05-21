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Президент Беларуси: Главным приоритетом при оказании помощи остается спасение жизней
21.05.2020 17:32 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTАктуальную эпидобстановку в стране Президент сегодня обсудил с министром Владимиром Караником и помощником Александром Косинцем. Ситуация с заболеваемостью на постоянном контроле Главы государства. Работа организована на должном уровне, подчеркнет Президент. Но это не повод расслабляться. А главным приоритетом при оказании помощи остается спасение жизней.
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Актуальную эпидобстановку в стране Президент сегодня обсудил с министром Владимиром Караником и помощником Александром Косинцем. Ситуация с заболеваемостью на...
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