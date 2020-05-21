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Инициативные группы по выдвижению кандидатов в Президенты приступают к сбору подписей

21.05.2020 09:48 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Следующий этап предвыборной кампании стартовал в Беларуси. Инициативные группы по выдвижению кандидатов в Президенты приступают к сбору подписей. 19  июня - последний день, когда можно расписаться за одного из потенциальных кандидатов. Чтобы баллотироваться на выборах, необходимо заручиться поддержкой не менее чем 100 тысяч человек. Напомним, что накануне ЦИК зарегистрировал 15 инициативных групп. Палата представителей назначила дату президентских выборов на 9 августа.

 
 
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Следующий этап предвыборной кампании стартовал в Беларуси. Инициативные группы по выдвижению кандидатов в Президенты приступают к сбору подписей. 19  июня -...
 
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