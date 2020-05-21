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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Инициативные группы по выдвижению кандидатов в Президенты приступают к сбору подписей Следующий этап предвыборной кампании стартовал в Беларуси. Инициативные группы по выдвижению кандидатов в Президенты приступают к сбору подписей. 19 июня -...

Следующий этап предвыборной кампании стартовал в Беларуси. Инициативные группы по выдвижению кандидатов в Президенты приступают к сбору подписей. 19 июня - последний день, когда можно расписаться за одного из потенциальных кандидатов. Чтобы баллотироваться на выборах, необходимо заручиться поддержкой не менее чем 100 тысяч человек. Напомним, что накануне ЦИК зарегистрировал. Палата представителей назначила дату президентских выборов на 9 августа.