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Инициативные группы по выдвижению кандидатов в Президенты приступают к сбору подписей
21.05.2020 09:48 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTСледующий этап предвыборной кампании стартовал в Беларуси. Инициативные группы по выдвижению кандидатов в Президенты приступают к сбору подписей. 19 июня - последний день, когда можно расписаться за одного из потенциальных кандидатов. Чтобы баллотироваться на выборах, необходимо заручиться поддержкой не менее чем 100 тысяч человек. Напомним, что накануне ЦИК зарегистрировал
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Следующий этап предвыборной кампании стартовал в Беларуси. Инициативные группы по выдвижению кандидатов в Президенты приступают к сбору подписей. 19 июня -...
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