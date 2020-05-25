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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент Беларуси подписал декрет "Об иностранной безвозмездной помощи" Сегодня Главой государства подписан декрет "Об иностранной безвозмездной помощи". Документ определяет порядок регистрации, налогообложения и использования таких...

Сегодня Главой государства подписан декрет "Об иностранной безвозмездной помощи". Документ определяет порядок регистрации, налогообложения и использования таких поступлений. Они могут быть направлены на оказание медицинской и социальной помощи, развитие библиотечного и музейного дела, обеспечение спортивным оборудованием и другие социально значимые цели. Такую помощь будут освобождать от налогообложения по решению Управделами Президента. Кроме того, возможность использования помощи для других целей будет определяться межведомственной комиссией с одновременным принятием решения о предоставлении налоговых льгот. В соответствии с требованиями Главы государства все бюрократические процедуры по регистрации помощи будут сведены к минимуму.