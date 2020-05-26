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Совет министров иностранных дел ОДКБ пройдет сегодня в видеоформате

26.05.2020 08:50 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Международная безопасность, военное сотрудничество, подготовка миротворческих сил. Сегодня в Москве состоится заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ, которое пройдет в формате видеоконференции. Главы дипломатических ведомств обсудят перспективы развития международной и региональной безопасности, а также сотрудничество ОДКБ с СНГ и ШОС. Отдельное внимание уделят взаимодействию государств - членов ОДКБ на международных площадках, развитию миротворческого потенциала Организации, а также совместному противодействию современным вызовам и угрозам безопасности.

 
 
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Международная безопасность, военное сотрудничество, подготовка миротворческих сил. Сегодня в Москве состоится заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ,...
 
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