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Совет министров иностранных дел ОДКБ пройдет сегодня в видеоформате
26.05.2020 08:50 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTМеждународная безопасность, военное сотрудничество, подготовка миротворческих сил. Сегодня в Москве состоится заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ, которое пройдет в формате видеоконференции. Главы дипломатических ведомств обсудят перспективы развития международной и региональной безопасности, а также сотрудничество ОДКБ с СНГ и ШОС. Отдельное внимание уделят взаимодействию государств - членов ОДКБ на международных площадках, развитию миротворческого потенциала Организации, а также совместному противодействию современным вызовам и угрозам безопасности.
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Международная безопасность, военное сотрудничество, подготовка миротворческих сил. Сегодня в Москве состоится заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ,...
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