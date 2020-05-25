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Лукашенко заявил, что сформирует новое правительство

25.05.2020 17:24 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Новый состав правительства будет сформирован еще до президентских выборов, которые состоятся 9 августа 2020 года.

Об этом сообщил Александр Лукашенко на совещании по насущным вопросам 25 мая.

«Нам надо подготовить новый состав правительства и решить вопрос по форме, как будет формироваться новое правительство до выборов», - заявил Лукашенко, обращаясь к председателю Совета республики Наталье Кочановой.

Он напомнил, что новый состав правительства страны объявляется еще до выборов, сразу после регистрации действующего президента в кандидаты.

По мнению Лукашенко, вопрос нового правительства – принципиальный, «чтобы люди видели - с кем мы будем работать». Такая методика применяется для повышения доверия избирателей.

«А то, что?...Выборы прошли, люди за тебя проголосовали...А ты не то родственников, не то любимых, не то родных и прочих в это правительство тянешь», - отметил действующий президент.

Он подчеркнул, что основной состав правительства останется прежним.

«Никто из членов правительства не должен ни обижаться, ни напрягаться. Я уверен, что подавляющее большинство ныне действующих членов правительства останутся на своих должностях. Сейчас надо просто экзамен сдавать. Если все сдадут - ради бога. Поэтому надо шевелиться, но не суетиться», - сказал Лукашенко.

Глава государства заявил, что не имеет претензий ни к одному из членов правительства. Но «жизнь идет, и перемены должны быть».

«Поэтому этот вопрос, Игорь Петрович (глава Администрации президента Игорь Сергеенко - БДГ), ваш. Возьмите всю информацию у Натальи Ивановны (Кочановой - БДГ). Полгода назад мы до каждого человека дошли и проработали эти вопросы. Где-то произошла замена, а где-то мы отложили вот на этот период», - поручил президент.

Пришло время, «чтобы еще раз взглянуть на правительство, высших должностных лиц, которые у нас есть, и по ним тоже принимать решения. Или мы с ними работаем, или перемещаем на новую работу», - сказал он.

Напомним, действующее правительство начало работу 18 августа 2018 года под руководством премьер-министра Сергея Румаса после того, как Лукашенко отправил в отставку правительство Андрея Кобякова под предлогом бесхозяйственности при реализации мероприятий по развитию Оршанского района.

После смены правительства и большого разгона в Орше в 2018 году президент собрал совещание, на котором рассказал, почему старое правительство было распущено. Глава государства раскритиковал бывшее руководство буквально за все: за желание провести приватизацию предприятий на не самых лучших условиях, отказ поднимать зарплату до 1000 рублей и повысить стоимость услуг ЖКХ на 100% единовременно.

 
 
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Новый состав правительства будет сформирован еще до президентских выборов, которые состоятся 9 августа 2020 года. Об этом сообщил Александр Лукашенко на совещании...
 
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