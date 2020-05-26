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Поздравление президенту Грузии Саломе Зурабишвили

26.05.2020 11:10 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Грузии Саломе Зурабишвили с национальным праздником - Днем независимости. Глава государства с удовлетворением отметил высокий уровень и устойчивый характер белорусско-грузинского сотрудничества.

"Активные отношения между нашими странами являются важным фактором для расширения двустороннего взаимодействия и реализации совместных проектов по многочисленным направлениям", - говорится в поздравлении.

Президент выразил убеждение, что открытый диалог на основе взаимопонимания и доверия будет и далее способствовать развитию дружественных двусторонних связей. Александр Лукашенко пожелал Саломе Зурабишвили крепкого здоровья, счастья, успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Грузии - мира и благополучия.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Грузии Саломе Зурабишвили с национальным праздником - Днем независимости. Глава государства с...
 
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