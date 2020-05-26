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Совмин оценил итоги реализации госпрограмм
26.05.2020 20:02 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПо итогам прошлого года их эффективность по сравнению с 2018 выросла. Почти 60 % эффективные и высокоэффективные.
Об этом сегодня заявил Премьер-министр Беларуси Сергей Румас. В рамках госпрограмм построено более миллиона квадратных метров жилья, заработали 8 детских садов более чем на полторы тысячи мест, возведено и реконструировано почти 150 км республиканских дорог. Однако не все целевые показатели выполнены. Есть вопросы к министерствам здравоохранения, культуры, транспорта и труда, промышленности и сельского хозяйства, а также к отдельным регионам. Отдельно рассмотрели госпрограмму развития цифровой экономики и информационного общества.
Сергей Румас, Премьер-министр Беларуси: "По итогам 2019 года реализация данной программы оценивается на уровне среднеэффективной, хотя программа содержит системообразующие мероприятия национального масштаба в сфере IT. В 2019 году по программе не достигнуты 2 из 8 целевых показателей. Результат слабый. Только 41 % выполнения запланированных мероприятий программ".
Министрам поручено принять меры для улучшения показателей, а также доложить о реализации программных документов в текущем году.
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По итогам прошлого года их эффективность по сравнению с 2018 выросла. Почти 60 % эффективные и высокоэффективные. Об этом сегодня заявил Премьер-министр Беларуси...
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