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Минск и Белград нацелены развивать сотрудничество

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О развитии сотрудничества Беларуси и Сербии сегодня говорили во Дворце Независимости Александр Лукашенко отметил заслуги посла этой страны Велько Ковачевича в развитии двусторонних отношений. Дипломат завершает свою миссию у нас после...

Александр Лукашенко отметил заслуги посла этой страны Велько Ковачевича в развитии двусторонних отношений. Дипломат завершает свою миссию у нас после шестилетней службы. За это время без того активные контакты официальных Минска и Белграда укрепились. Президент подчеркнул, что многие дипломаты для Беларуси стали настоящими друзьями. И Велько Ковачевич в их числе. Как и посол Словакии. В разговоре вспомнили, что Йозеф Мигаш стал участником парада в Минске, приуроченного к юбилею Великой Победы. Как сын партизана и антифашиста дипломат не мог поступить иначе. Тем самым вызвал недовольство штаб-квартиры МИД Словакии.Что касается двусторонних отношений Минска и Белграда, Сербия остается стратегическим партнером Беларуси на Балканах. Страны близки политически: устойчивый диалог поддерживается на высшем уровне. И на этом базисе сближают экономические сферы взаимодействия. Страны связаны проектами в самых разных областях. Например, в промышленности долгое время вместе собирают автобусы и тракторы. Среди новых потенциальных проектов - организация сборки комбайнов. Пока цифра взаимной торговли не соответствует потенциалу стран - держится в районе 150 миллионов долларов. Таковы прошлогодние цифры. Президенты нацеливают торговать как минимум в три раза активнее. Это будет и первостепенной задачей для нового руководителя сербской дипмиссии.