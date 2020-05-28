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Александр Лукашенко принял с докладом управляющего делами Президента Виктора Шеймана

28.05.2020 15:38 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Александр Лукашенко потребовал поддержать людей и трудовые коллективы. О необходимости такого внимательного отношения Глава государства говорил сегодня во время доклада управляющего делами. Виктор Шейман регулярно информирует Президента об итогах работы. Александр Лукашенко поинтересовался, как обстоят дела в подведомственных предприятиях. И хоть на встрече обсуждали деятельность именно этой структуры и подчиненных ей организаций, конечно, акценты Президента звучали не только для них. Подобной линии в стране - поддержки тех, кто действительно нуждается и чувствует на себе негатив пандемии, - придерживаются в целом.

Доклад был обстоятельный! Рассматривался и ряд других вопросов, которые касаются функционирования управления делами.

 
 
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Александр Лукашенко потребовал поддержать людей и трудовые коллективы. О необходимости такого внимательного отношения Глава государства говорил сегодня во...
 
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