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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Лукашенко принял с докладом управляющего делами Президента Виктора Шеймана Александр Лукашенко потребовал поддержать людей и трудовые коллективы. О необходимости такого внимательного отношения Глава государства говорил сегодня во...

Александр Лукашенко потребовал поддержать людей и трудовые коллективы. О необходимости такого внимательного отношения Глава государства говорил сегодня во время доклада управляющего делами. Виктор Шейман регулярно информирует Президента об итогах работы. Александр Лукашенко поинтересовался, как обстоят дела в подведомственных предприятиях. И хоть на встрече обсуждали деятельность именно этой структуры и подчиненных ей организаций, конечно, акценты Президента звучали не только для них. Подобной линии в стране - поддержки тех, кто действительно нуждается и чувствует на себе негатив пандемии, - придерживаются в целом.Доклад был обстоятельный! Рассматривался и ряд других вопросов, которые касаются функционирования управления делами.