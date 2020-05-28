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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поздравление президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником - Днем Республики. "Искренне рад успеху...

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником - Днем Республики."Искренне рад успеху Азербайджана на пути качественных преобразований всех сторон жизни общества. Впечатляющие достижения, которые демонстрирует страна в экономической, социальной и других областях развития, получили международное признание и способствовали упрочению позиций вашего государства на мировой арене", - говорится в поздравлении. Президент отметил высокий уровень доверия и взаимопонимания, которые стали основой белорусско-азербайджанских отношений, развивающихся в духе стратегического партнерства, дружбы и союзничества."Убежден, что Ваш весомый вклад в укрепление плодотворных долгосрочных связей между Беларусью и Азербайджаном будет способствовать реализации потенциала двустороннего сотрудничества на благо жителей наших стран", - подчеркнул Глава государства. Александр Лукашенко пожелал Ильхаму Алиеву доброго здоровья, жизненной энергии, новых успехов и достижений, а народу Азербайджана - мира и процветания.