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Устойчивый диалог на высшем уровне. О развитии сотрудничества Беларуси и Сербии говорили во Дворце Независимости

28.05.2020 21:44 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

О развитии партнерства по линии Беларусь - Сербия и настоящей дружбе  сегодня говорили во Дворце Независимости. Президент встретился с послом этой балканской страны. Велько Ковачевич завершает свою дипмиссию у нас. И это повод подвести итоги за годы работы дипломата на благо двусторонних отношений. Не каждому послу выпадает такая честь. Президент лично принимает представителей дружественных и близких по духу стран. И в этом случае заслуги действительно весомые. И без того активные контакты официальных Минска и Белграда стали еще крепче. Политическая воля лидеров двух стран этому способствует. Свой вклад в развитие отношений вносят и дипломаты. За время службы Велько Ковачевич стал поистине другом Беларуси. Подробности из Дворца Независимости у Ольги Анищенко. 

Четверть века для дипломатии Беларуси и Сербии. И из них 6 лет с дипмиссией в Минске Велько Ковачевич. Посол всегда замечал: работа в удовольствие. Еще бы, такой высокий и настолько тесный уровень контактов между странами, проверенный временем. И в Минске он совсем не иностранец. В дипломатии и без слов понятно, что значить быть в гостях  как дома.

Минск и Белград,  посол при случае всегда подчеркивал, строят отношения на основе полной открытости и взаимного уважения. Как правило, ни слова о выгодах другого толка. Президент поддержит: настоящую дружбу не измерить деньгами.


Среди послов появляется все больше настоящих друзей

Сегодняшний гость Дворца Независимости  именно такой, настоящий. Но не единственный. И как тут не вспомнить недавний парад к юбилею Победы. Среди почетных гостей всегда дипломаты. В нынешнем году, увы,  не все. Но посол Словакии на торжествах не просто по долгу службы. Для него это глубоко личная история. Сын партизана и антифашиста, после нам скажет,  не смог не прийти. Поступок, достойный дипломата, оценили не все. Но белорусы точно запомнят.


Минск и Белград связывает давняя дружба


Одним словом, Минск и Белград в политике определенно говорят на одном языке. Как и в общении друг с другом. Обоюдное внимание лидеров к развитию диалога переоценить сложно. Наш Президент в Сербии частый гость. Александр Вучич - нынешний глава сербского государства, кстати, бывал в белорусской столице еще и в качестве премьера (за несколько месяцев до избрания на высший пост). А после уже в статусе президента на II Европейских играх в Минске. Всякий раз заявлял: Беларусь - не просто дружеское государство, но и страна, близкая по духу. Как и наши люди. 

Устойчивый диалог на высшем уровне. О развитии сотрудничества Беларуси и Сербии говорили во Дворце Независимости



А вообще все, что объединяет две столицы, построено на доверии. У него давняя история. И никакой сенсационности. Сербам не забыть визит белорусского Президента в неспокойное для страны время в 1999, когда Белград был под бомбами НАТО. Стать чуть ближе к миру - так о той миссии скажет Александр Лукашенко. 

А его тезка Вучич  эксклюзивно в интервью нашему телеканалу  заверит: этот жест здесь помнят спустя десятилетия. И это куда больше, чем деловое партнерство.


Минск и Белград нацелены наращивать товарооборот до 500 миллионов долларов


Крепкие политические связи - подспорье в развитии экономических контактов. Понятно, когда лидеры нацеливают бизнес на более активный диалог. Как результат – на новую денежную планку в торговле. Полмиллиарда долларов - таков видимый ориентир. И вроде суммы не заоблачные. Но нынешний уровень не дотягивает даже до 150 миллионов долларов. При этом Сербия единственная в Европе, с кем имеем зону свободной торговли. Закономерно ожидать результата. Да и развивать сотрудничество можно практически в любой сфере.

Минск и Белград связаны сборочными производствами. Белорусские автобусы ездят по улицам сербской столицы, наши тракторы работают в полях Сербии. Все это собираем вместе не первый год. Очередь комбайнов. Это отдельный пункт в дорожной карте сотрудничества. Ее тоже подписывали к подаче президентов. Промышленную линейку готовы дополнить могилевские лифты, минские троллейбусы и самые большие - жодинские - машины. БелАз тоже в числе потенциальных партнеров. В общем, интересно все, что не просто дает сиюминутный информационный повод, а то, что надолго. 

Устойчивый диалог на высшем уровне. О развитии сотрудничества Беларуси и Сербии говорили во Дворце Независимости


Впрочем, сегодня Александр Лукашенко и Велько Ковачевич эту экономическую грань наших многосторонних контактов тоже обсудят. Посол после скажет: конкретно и по делу проговорили все, что потенциально может содействовать росту бизнес-активности. Но техника  на первом плане. Особенно с пометкой "эко". Готовы закупать белорусский электротранспорт. Но не экономикой единой. Сегодня важнее другое, заметит дипломат, - по-настоящему дружественные отношения. Еще и поэтому так сложно уезжать. 

Продолжать то, что сделано (а пройдено вместе немало) – вот, пожалуй, главное, чего ждут от преемника главы дипмиссии Белграда. Ему предстоит держать высокую планку диалога в духе прежней открытости и доверия. 

 
Теги: Минск
 
 
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О развитии партнерства по линии Беларусь - Сербия и настоящей дружбе  сегодня говорили во Дворце Независимости. Президент встретился с послом этой балканской...
 
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