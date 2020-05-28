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Лукашенко назвал международным скандалом отзыв посла Словакии за участие в параде 9 мая
29.05.2020 07:00 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Посещение парада 9 мая в Минске послом Словакии — действительно достойный поступок, реакция на него руководства страны - непонятна, считает Александр Лукашенко.
«Вы, наверное, знаете о поступке посла Словакии. Это действительно был достойный поступок. Мне, честно говоря, не совсем понятна позиция официального словацкого руководства, которое якобы осудило этот поступок, более того, отправили в отставку или рассматривают вопрос. Это вообще международный скандал», - заявил официальный белорусский лидер на встрече с сербским послом Велько Ковачевичем.
По словам Лукашенко, посол Словакии вырос в семье патриота, его отец боролся с нацизмом, был партизаном. "Ну как можно этому человеку предъявлять претензии?", - спросил глава Беларуси на встрече видео с которой опубликовано прес-службой президента.
Как считает Лукашенко, за такие вещи наказывать человека неприемлемо. "Мы же свои люди. Как так может быть? Мы же воевали вместе против нацизма", - добавил глава Беларуси.
Напомним, что посол Словакии в Беларуси
В МИД Словакии полагают, что посол нарушил принципы коммуникации со штаб-квартирой, не проконсультировавшись о намерении участвовать в параде 9 мая в Минске: от участия в нем отказались все европейские диппредставительства, кроме Венгрии и, собственно, словацкого посла. ВОЗ настоятельно
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Посещение парада 9 мая в Минске послом Словакии — действительно достойный поступок, реакция на него руководства страны - непонятна, считает Александр Лукашенко.
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