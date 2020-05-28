Лукашенко назвал международным скандалом отзыв посла Словакии за участие в параде 9 мая

Посещение парада 9 мая в Минске послом Словакии — действительно достойный поступок, реакция на него руководства страны - непонятна, считает Александр Лукашенко.

«Вы, наверное, знаете о поступке посла Словакии. Это действительно был достойный поступок. Мне, честно говоря, не совсем понятна позиция официального словацкого руководства, которое якобы осудило этот поступок, более того, отправили в отставку или рассматривают вопрос. Это вообще международный скандал», - заявил официальный белорусский лидер на встрече с сербским послом Велько Ковачевичем.

По словам Лукашенко, посол Словакии вырос в семье патриота, его отец боролся с нацизмом, был партизаном. "Ну как можно этому человеку предъявлять претензии?", - спросил глава Беларуси на встрече видео с которой опубликовано прес-службой президента.

Как считает Лукашенко, за такие вещи наказывать человека неприемлемо. "Мы же свои люди. Как так может быть? Мы же воевали вместе против нацизма", - добавил глава Беларуси.

Напомним, что посол Словакии в Беларуси был вынужден подать в отставку из-за своего участия в торжественном параде, прошедшем в Минске 9 мая.