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Президент принял решение об отставке действующего состава правительства
03.06.2020 19:26 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTИ как стало известно, Президент сегодня принял решение об отставке действующего состава правительства. Соответствующий указ подписан Главой государства.
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И как стало известно, Президент сегодня принял решение об отставке действующего состава правительства. Соответствующий указ подписан Главой государства.
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