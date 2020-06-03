Лукашенко отправил правительство в отставку

Указ об отставке правительства подписал 3 июня президент Беларуси Александр Лукашенко.

Об этом сообщили на телеканале «Беларусь 1» .

Напомним, речь об отставке белорусского правительства сегодня шла на совещании у президента.

Присутствовали председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко и госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков.

Лукашенко заявил , что тех членов правительства, которые не могут справиться с объемами работы в экономический кризис во время пандемии, нужно заменить и отправить на другую работу.

Прекращающее сегодня работу правительство приступило к свои обязанностям 18 августа 2018 года под руководством премьер-министра Сергея Румаса после того, как Лукашенко отправил в отставку правительство Андрея Кобякова под предлогом бесхозяйственности при реализации мероприятий по развитию Оршанского района.