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Лукашенко отправил правительство в отставку
04.06.2020 07:00 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Указ об отставке правительства подписал 3 июня президент Беларуси Александр Лукашенко.
Об этом сообщили на телеканале
Напомним, речь об отставке белорусского правительства сегодня шла на совещании у президента.
Присутствовали председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко и госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков.
Лукашенко
Прекращающее сегодня работу правительство приступило к свои обязанностям 18 августа 2018 года под руководством премьер-министра Сергея Румаса после того, как Лукашенко отправил в отставку правительство Андрея Кобякова под предлогом бесхозяйственности при реализации мероприятий по развитию Оршанского района.
После смены правительства и
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Указ об отставке правительства подписал 3 июня президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сообщили на телеканале «Беларусь 1».
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