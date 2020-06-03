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Лукашенко отправил правительство в отставку

04.06.2020 07:00 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Указ об отставке правительства подписал 3 июня президент Беларуси Александр Лукашенко.

Об этом сообщили на телеканале «Беларусь 1».

Напомним, речь об отставке белорусского правительства сегодня шла на совещании у президента.

Присутствовали председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко и госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков.

Лукашенко заявил, что тех членов правительства, которые не могут справиться с объемами работы в экономический кризис во время пандемии, нужно заменить и отправить на другую работу.

Прекращающее сегодня работу правительство приступило к свои обязанностям 18 августа 2018 года под руководством премьер-министра Сергея Румаса после того, как Лукашенко отправил в отставку правительство Андрея Кобякова под предлогом бесхозяйственности при реализации мероприятий по развитию Оршанского района.

После смены правительства и большого разгона в Орше в 2018 году президент собрал совещание, на котором рассказал, почему старое правительство было распущено. Глава государства раскритиковал бывшее руководство буквально за все: за желание провести приватизацию предприятий на не самых лучших условиях, отказ поднимать зарплату до 1000 рублей и повысить стоимость услуг ЖКХ на 100% единовременно.

 
 
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Указ об отставке правительства подписал 3 июня президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сообщили на телеканале «Беларусь 1».
 
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