В Беларуси – новое правительство

В Беларуи сменилось правительство, назначены новые должностные лица и руководители.

Об этом сообщает президентский телеграм-канал «Пул Первого». 4 июня.

Напомним, 3 июня Александр Лукшенко отправил в отставку действующее на тот момент правительство страны.

президент провел совещание с политической верхушкой страны – главами обеих палат парламента, руководителями Администрации президента и Совбеза - на котором обсудил предложенные кандидатуры.

3 июняЛукашенко, что тех членов правительства, которые не могут справиться с объемами работы в экономический кризис во время пандемии, нужно заменить и отправить на другую работу.