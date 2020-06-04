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В Беларуси – новое правительство

04.06.2020 11:32 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуи сменилось правительство, назначены новые должностные лица и руководители.

Об этом сообщает президентский телеграм-канал «Пул Первого». 4 июня.

Напомним, 3 июня Александр Лукшенко отправил в отставку действующее на тот момент правительство страны.

  • Роман Головченко -  назначен премьер-министром Беларуси.
  • Николай Снопков – первым вице-премьером.
  • Дмитрий Крутой стал заместителем главы администрации президента.
  • Александр Субботин - вице-премьером.
  • Юрий Тертель - главой Госконтроля.
  • Игорь Луцкий  - министром информации (экс-гендиректор телеканала "СТВ").
3 июня президент провел совещание с политической верхушкой страны – главами обеих палат парламента, руководителями Администрации президента и Совбеза - на котором обсудил предложенные кандидатуры. Лукашенко заявил, что тех членов правительства, которые не могут справиться с объемами работы в экономический кризис во время пандемии, нужно заменить и отправить на другую работу.
 
(Будет дополнено)

 
 
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В Беларуи сменилось правительство, назначены новые должностные лица и руководители. Об этом сообщает президентский телеграм-канал «Пул Первого». 4 июня.
 
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