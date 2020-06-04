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В Беларуси – новое правительство
04.06.2020 11:32 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
В Беларуи сменилось правительство, назначены новые должностные лица и руководители.
Об этом
Напомним, 3 июня Александр Лукшенко
3 июня президент провел совещание с политической верхушкой страны – главами обеих палат парламента, руководителями Администрации президента и Совбеза - на котором обсудил предложенные кандидатуры. Лукашенко
(Будет дополнено)
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В Беларуи сменилось правительство, назначены новые должностные лица и руководители. Об этом сообщает президентский телеграм-канал «Пул Первого». 4 июня.
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