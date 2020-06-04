|
Александр Лукашенко назначил новый состав правительства
04.06.2020 11:26 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTАлександр Лукашенко назначил новый состав правительства. Премьер-министром стал Роман Головченко. Николай Снопков - первый вице-премьер. Дмитрий Крутой - замглавы Администрации Президента. Александр Субботин - вице-премьер. Иван Тертель - председатель КГК.
Будет дополнено. Фото БелТА
Подписывайтесь на Telegram-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко назначил новый состав правительства. Премьер-министром стал Роман Головченко. Николай Снопков - первый вице-премьер. Дмитрий Крутой -...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)