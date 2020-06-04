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Александр Лукашенко назначил новый состав правительства

04.06.2020 11:26 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Александр Лукашенко назначил новый состав правительства. Премьер-министром стал Роман Головченко. Николай Снопков - первый вице-премьер. Дмитрий Крутой - замглавы Администрации Президента. Александр Субботин - вице-премьер. Иван Тертель - председатель КГК.


Будет дополнено. Фото БелТА

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Александр Лукашенко назначил новый состав правительства. Премьер-министром стал Роман Головченко. Николай Снопков - первый вице-премьер. Дмитрий Крутой -...
 
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