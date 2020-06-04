Лукашенко назначил новый состав правительства, премьер-министром стал Роман Головченко

Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета, передает корреспондент БЕЛТА.





Те, кто не будет включен сегодня в состав нового правительства , без работы не останутся. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по новому составу правительства, передает корреспондент БЕЛТА.





Глава государства обратил внимание, что заранее предупреждал о готовящейся смене состава правительства, и в этом нет ничего чрезвычайного. "Еще раз хочу подчеркнуть: даже те, кто не попадет сегодня в новое правительство , без работы не останутся, они не враги", - подчеркнул Президент.