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Лукашенко назначил новый состав правительства, премьер-министром стал Роман Головченко
04.06.2020 12:56 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета, передает корреспондент БЕЛТА.
Те, кто не будет включен сегодня в состав нового
Глава государства обратил внимание, что
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Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя...
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