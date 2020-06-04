ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Президент о ротации в правительстве: Это естественный процесс

04.06.2020 13:46 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Беларуси обновилось правительство. Такое решение нельзя назвать спонтанным. Глава государства уже анонсировал предстоящую ротацию кадров, да и в целом этот процесс в стране не останавливается. Никаких серьезных претензий к прежнему правительственному пулу у Президента нет, просто время и экономические вызовы требуют своевременных изменений.

Президент о ротации в правительстве: Это естественный процесс


Возглавит белорусское правительство Роман Головченко - экс-глава Госкомвоенпрома. Его первый заместитель  отныне Николай Снопков, а вице-премьер - Александр Субботин. Дмитрий Крутой будет работать на позиции замглавы Администрации Президента. Новый глава и в Комитете госконтроля. Есть изменения и в министерском корпусе - так сменилось руководство в Минстройархитекруре, министерствах промышленности, финансов, ЖКХ и информации.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси обновилось правительство. Такое решение нельзя назвать спонтанным. Глава государства уже анонсировал предстоящую ротацию кадров, да и в целом этот...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко назначил новый состав правительства, премьер-министром стал Роман Головченко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика