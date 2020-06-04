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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент о ротации в правительстве: Это естественный процесс В Беларуси обновилось правительство. Такое решение нельзя назвать спонтанным. Глава государства уже анонсировал предстоящую ротацию кадров, да и в целом этот...

В Беларуси. Такое решение нельзя назвать спонтанным. Глава государства уже анонсировал предстоящую ротацию кадров, да и в целом этот процесс в стране не останавливается. Никаких серьезных претензий к прежнему правительственному пулу у Президента нет, просто время и экономические вызовы требуют своевременных изменений.Возглавит белорусское правительство Роман Головченко - экс-глава Госкомвоенпрома. Его первый заместитель отныне Николай Снопков, а вице-премьер - Александр Субботин. Дмитрий Крутой будет работать на позиции замглавы Администрации Президента. Новый глава и в Комитете госконтроля. Есть изменения и в министерском корпусе - так сменилось руководство в Минстройархитекруре, министерствах промышленности, финансов, ЖКХ и информации.