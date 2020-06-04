|
Президент о ротации в правительстве: Это естественный процесс
04.06.2020 13:46 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTВ Беларуси
Возглавит белорусское правительство Роман Головченко - экс-глава Госкомвоенпрома. Его первый заместитель отныне Николай Снопков, а вице-премьер - Александр Субботин. Дмитрий Крутой будет работать на позиции замглавы Администрации Президента. Новый глава и в Комитете госконтроля. Есть изменения и в министерском корпусе - так сменилось руководство в Минстройархитекруре, министерствах промышленности, финансов, ЖКХ и информации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси обновилось правительство. Такое решение нельзя назвать спонтанным. Глава государства уже анонсировал предстоящую ротацию кадров, да и в целом этот...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)