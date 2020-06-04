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Президент ориентировал правительство на преодоление современных вызовов

04.06.2020 15:38 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент Александр Лукашенко назначил новый состав правительства.

Кадровый день состоялся сегодня во Дворце Независимости.


Премьер-министром стал Роман Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета. Определен и ряд других должностей в Совете Министров. В ходе совещания Глава государства обозначил основные задачи и приоритеты, которые стоят перед страной. Несмотря на изменения состава правительства, необходимо сохранить его слаженную работу даже в условиях, когда ситуацию в стране кому-то хочется подогреть и раскачать. 


Назначая новый состав правительства, Александр Лукашенко ориентировал всех на интенсивную работу для преодоления современных трудностей. Вызовов сегодня хватает! И в таких условиях требуется максимальная собранность и мобилизация правительственного пула. Чтобы не допустить падения экономики и уровня жизни людей как минимум. На этом фоне недоумение вызывают популистские заявления некоторых новоявленных политиков.

Президент ориентировал правительство на преодоление современных вызовов
Новый состав правительства Беларуси




Итак, напомним, отныне белорусское правительство возглавляет Роман Головченко. Его первым замом назначен Николай Снопков. Также вице-премьером Президент назначил Александра Субботина. Дмитрий Крутой будет работать на позиции замглавы Администрации Президента. Новый глава и в Комитете госконтроля - это Иван Тертель. Есть изменения и в министерском корпусе. Руслан Пархамович будет руководить Министерством архитектуры и строительства. Петр Пархомчик - министр промышленности, а Игорь Луцкий - министр информации. Юрий Селиверстов назначен министром финансов Беларуси. Председатель Госкомвоенпрома - Дмитрий Пантус. А на посту главы Госкомимущества будет отныне Дмитрий Матусевич. Ротация затронула и Минжилкомхоз - главой ведомства назначен Андрей Хмель. Сегодня Президент пояснил логику своих решений и, в частности, по новому премьеру. 

Разговор с обновленным правительством сегодня был обстоятельный. Лидер определил важные акценты не только для исполнительной власти, но и для всего белорусского общества. Полное выступление - сегодня вечером в "Панораме".

 
 
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Президент Александр Лукашенко назначил новый состав правительства. Кадровый день состоялся сегодня во Дворце Независимости. Премьер-министром стал Роман...
 
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