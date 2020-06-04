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Кадровый день состоялся сегодня во Дворце Независимости.



Новый состав правительства Беларуси

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент ориентировал правительство на преодоление современных вызовов Президент Александр Лукашенко назначил новый состав правительства. Кадровый день состоялся сегодня во Дворце Независимости. Премьер-министром стал Роман...

ПрезидентПремьер-министром стал Роман Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета. Определен и ряд других должностей в Совете Министров. В ходе совещания Глава государства обозначил основные задачи и приоритеты, которые стоят перед страной. Несмотря на изменения состава правительства, необходимо сохранить его слаженную работу даже в условиях, когда ситуацию в стране кому-то хочется подогреть и раскачать.Назначая новый состав правительства, Александр Лукашенко ориентировал всех на интенсивную работу для преодоления современных трудностей. Вызовов сегодня хватает! И в таких условиях требуется максимальная собранность и мобилизация правительственного пула. Чтобы не допустить падения экономики и уровня жизни людей как минимум. На этом фоне недоумение вызывают популистские заявления некоторых новоявленных политиков.Итак, напомним, отныне белорусское правительство возглавляет Роман Головченко. Его первым замом назначен Николай Снопков. Также вице-премьером Президент назначил Александра Субботина. Дмитрий Крутой будет работать на позиции замглавы Администрации Президента. Новый глава и в Комитете госконтроля - это Иван Тертель. Есть изменения и в министерском корпусе. Руслан Пархамович будет руководить Министерством архитектуры и строительства. Петр Пархомчик - министр промышленности, а Игорь Луцкий - министр информации. Юрий Селиверстов назначен министром финансов Беларуси. Председатель Госкомвоенпрома - Дмитрий Пантус. А на посту главы Госкомимущества будет отныне Дмитрий Матусевич. Ротация затронула и Минжилкомхоз - главой ведомства назначен Андрей Хмель. Сегодняи, в частности, по новому премьеру.Разговор с обновленным правительством сегодня был обстоятельный. Лидер определил важные акценты не только для исполнительной власти, но и для всего белорусского общества. Полное выступление - сегодня вечером в