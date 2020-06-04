ЦИК ответил на жалобы Бабарико, Ермошина обратилась в СК

В ЦИК рассмотрели жалобу Виктора Бабарико и единогласно отказали в ее удовлетворении. Олег Гайдукевич был официально снят с выборов, а Лидия Ермошина рассказала, как ее шантажировали.

Заседание Центризбиркома состоялось 4 июня в Минске. На нем участник обсудили ряд вопросов, касающихся выборов в Беларуси. ЦИК принял заявление Олега Гадукевича о завершении его участия в сборе подписей и рассмотрел жалобу претендента в президенты Виктора Бабарико.

О жалобе Бабарико

Напомним, Виктор Бабарико подал в ЦИК жалобу на незаконные методы сбора подписей. Он приложил к ней скриншоты и акты анонимных источников, которые сообщали о принудительном сборе подписей.

Глава инициативной группы Александра Лукашенко председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда заявил, что его инициативной группе не нужен никакой дополнительный ресурс. По его словам, «члены инициативной группы строят свою работу на безусловном исполнении избирательного кодекса».

Орда отметил, что большинство подписей собираются в свободное от работы время, и привел цифры. По словам главы ФПБ, заявления, на которые ссылается Бабарико – анонимные, иф их нельзя проверить. А видео и аудио, полученные тайным путем, запрещены законом.

По словам секретаря ЦИК Елены Дмухайло, факты, изложенные в жалобе по поводу незаконного сбора подписей в пользу Лукашенко, в ходе проверки не подтвердились. Пояснения давали представители школ, детских садов, вузов и больниц, заводов, руководителей которых обвиняли в принудительном сборе подписей под угрозой санкций к работникам.

«Давайте посмотрим правде в глаза: все, кто интересен журналистам и имеет доступ к СМИ, используют это и агитируют. Мы никому предупреждения пока не выносили. Поэтому просим примерять жалобы к своей группе для начала», - заявили в ЦИК.

О шантаже в адрес Ермошиной

Глава ЦИК Лидия Ермошина рассказала, что ей передавали «шантажные записки», в которых грозились обнародовать компромат на инициативную группу Лукашенко и его самого. Шантажисты требовали сначала 12, а затем 25 тысяч долларов.

«Я уже дважды получила шантажную записку. Сначала мне предложили заплатить $12 тысяч, сейчас ставка выросла до $25 тысяч. В противном случае разместят фейковые данные, порочащие вашу группу и вашего кандидата», - сказала она, обращаясь к Михаилу Орде.

«Это люди, у которых не все нормально с совестью и порядочностью», - отозвался Орда. «И с умом», - добавила Ермошина.

Ермошина также завила, что «мирные» пикетчики Тихановской совсем не мирные. И сообщила, что подготовила ходатайство в Следственный комитет по поводу действий инициативной группы Тихановских. Они могут быть привлечены по статье 191 УК об уголовной ответственности за нарушение избирательного законодательства.

О порядке действий кандидатов

Комиссия рассмотрела вопросы, касающиеся декларирования доходов кандидатов и их близких, а также агитации в СМИ.

Кандидаты могут проводить выступления только сами лично, а на теледебатах – также их доверенные лица.

Время выступления кандидатов зависит от их количества. Если зарегистрируют больше пяти, для теледебатов выделят не полчаса, а полтора часа эфирного времени.

Бесплатно напечатать свои предвыборные программы кандидаты смогут в республиканских и местных СМИ.

В онлайн-СМИ для всех кандидатов должны быть одинаковые условия предоставления услуг и их стоимость.

Напомним, 29 мая Александр Лукашенко во время посещения Минского тракторного завода резко высказался о противниках на выборах, а также о блогере Сергее Тихановском, возглавляющем инициативную группу своей жены Светланы. Глава государства заявил, что белорусская Конституция создана не под женщину, поэтому женщина не сможет стать президентом государства.

1 июня претендент на место президента экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико отнес в ЦИК заявление, в котором требовал вынести Лукашенко предупреждение о высказывании ложной и оскорбляющей информации.

Эксперты отмечают, что такого раньше не было, и это приметы того, что кампания пройдет не так скучно, как обычно.

Как уже сообщалось, ЦИК отказался выносить предупреждение претенденту на пост президента Александру Лукашенко за высказывания в отношении белорусских женщин (о том, что Конституция в Беларуси – не для них).

В комиссии сослались на пункты закона. Там ясно дали понять, что правовых оснований для вынесения предупреждения лицу, которое выдвигается кандидатом в президенты, нет. А позиция авторов обращений – их сугубо личное мнение.