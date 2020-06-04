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Важный момент в политической и экономической жизни страны. Президент назначил новое правительство
04.06.2020 22:12 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTВажный момент в политической и экономической жизни страны. Президент назначил новый состав правительства. Глава государства сдержал слово и выдержал политическую традицию суверенной Беларуси: накануне главного экзамена власти - выборов - персонально, пофамильно и подробно представить белорусам команду, которая в случае успеха возьмет на себя ответственность за развитие страны в целом и каждого направления в частности.
Сегодня наш Президент высказал позиции по всем вопросам. И они касались не только нового правительства, здесь никакой конспиралогии, но и тех, кто пытается навязать нам некие революционные сценарии. Здесь позиция жесткая: "Страну не отдадим!".
Наши корреспонденты детально разобрали сегодняшний разговор во Дворце Независимости. Мы покажем все. Это важно знать каждому белорусу. Материалы структурированы тематически.
Сначала о кадрах. О людях, кому предстоит принимать важнейшие решения, влияющие на нашу с вами жизнь. Дальше о политике и тех, кто эту жизнь пытается разрушить.
Итак, важные кадровые решения Главы государства - в материале Илоны Красуцкой.
Ротация в правительстве - политическая традиция
Еще пару недель назад Президент проанонсировал:
А. Лукашенко о С. Румасе: Больших претензий нетСполна в интернете, особенно в тг-каналах досталось и уже прежнему премьеру Сергею Румасу. Почему уходит? Какие у Президента к нему претензии? И кто будет вместо? Президент расскажет откровенно: решению предшествовал личный разговор. Это жизнь, человек банально хочет заниматься другим делом. Глава государства понимает.
Президент ориентировал правительство на преодоление современных вызововВремя такое: чтобы выжить во всех смыслах, важно быть стратегами. Тут и не шаг, и не два должны быть в голове, а четкое видение: как пробежать марафон без остановки. Не потерять рынки, сохранить трудовые коллективы, уровень жизни людей - задач ворох. Да, непросто, но другого выбора нет. На кону страна, ни много ни мало ее независимость и суверенитет.
Прежде чем озвучить свои кадровые решения, Глава государства очертил круг вопросов, с которыми усиленно придется работать не только правительству, каждому на своем месте. Сейчас весь мир в экономической турбулентности, делать прогнозы, когда все, если не закончится, то хоть немного стабилизируется, не берется никто. Планете еще предстоит оценить те последствия, которые принесла и еще принесет пандемия. Но если объективно: без шока и потрясений, пустых полок проходим такой период - повод задуматься. Как тут вообще можно нивелировать все предшествующие этому усилия?!
Ревизия достижений и новые цели для страныК хорошему, действительно, привыкаешь быстро. И тот комфорт, спокойствие и безопасность, будем говорить откровенно, для некоторых уже воспринимаются как данность, словно так было всегда. Сейчас, когда фокус внимания смещен на другие вещи (во многом искусственно), словно забыли, какой ценой нам (75 лет назад) досталась в наследство эта (теперь уже многие десятилетия) исключительно мирная земля.
Идти своим путем всегда непросто, наша страна эта прочувствовала в полной мере. Досталось и за то, почему не закрыли границ, и за то, почему не самоизолировались. Но если кто-то может себе позволить переждать, то явно не мы. Работа собственной экономики, основанная на труде наших людей, стала тем самым спасительным кругом в это сложное время. Рассуждать по ту сторону монитора, кто бы лучше справился с решением той или иной задачи, как говорится, всякий горазд. Но про обратную сторону медали почему-то забывают. Высокие должности - это же не только про статусность. Тут формула одна: кому много дано - с того больше спросят.
А. Лукашенко: Главная цель системы госорганов - обеспечить устойчивый экономический ростЭкономика и жизнь людей - вопрос первостепенный. Это известный тезис нашего Президента. И во время кадровых дней или совещаний по текущей ситуации Александр Лукашенко на это ориентирует руководителей любого ранга. События в мире показали - рассчитывать нужно только на себя.
Времени на раскачку точно нет. Одна задача - логичное продолжение другой. В числе важнейших для нового правительства и работа промышленного сектора, и эффективное управление госимуществом.
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