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А. Лукашенко: Мы создали суверенное государство, и мы эту страну никому не отдадим
04.06.2020 22:26 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTКадровый ответ Президента на самые серьезные вызовы настоящего - от пандемии до мирового спада в экономике - шаг сильный и традиционный. Управленцы подобраны опытные, с историей успеха, новыми подходами и дисциплиной.
Такой же открытости от альтернативных пока даже не кандидатов, а претендентов белорусское общество, увы, не дождалось. Уже есть провокации, громкие заявления, популизм и агрессия. Но нет главного ответа на главный вопрос: куда и во имя чего толкают спокойную и стабильную вопреки всему Беларусь? Неужели нельзя достойно пройти этот короткий, по меркам истории, отрезок нашей суверенной страны? Не играя жизнями 10 миллионов белорусов.
Впрочем, сегодня на все волнения, которые возникли в обществе, был дан четкий и однозначный ответ Президента: страну на разграбление никто не отдаст. Как это было - наш политический обозреватель Андрей Кривошеев.
В нынешней кампании уже хватает всего: провокаций, бузотерства, информационных вбросов откуда не ждалиИз предвыборных фондов кандидатов уже торчат уши то с Востока, то с Запада. Не хватает главного - честности. А это особенность национального выбора. Кочующие по городам балаганчики уже приелись. Красоты лихих 90-х и украинский Майдан как образец не привлекают - пережили, знаем. Даже оппозиционная пресса озадачена: за кого топим? Один в Беларуси заявляет: порвем с Россией все союзы, - а через пару дней москвичам обещает чуть ли не рубль российский у нас ввести. Политическая шизофрения, выходит.
Виртуальный протест
В итоге протестная картинка, виртуальная мишура есть, а самого протеста днем с огнем не найти, разве что на базаре. Да и там даже не тысячи - сотни. С высоты и не разглядеть. Вот и Президент предлагает: всмотритесь. Много нового для себя откроете.
Если протестного движения нет, его можно придумать и культивировать. Вот пример из Гродно. Бабушка вопреки карантину бросается в объятия блогеру. Признается: в 94-м поверила Лукашенко, его борьбе с коррупцией, а потом насмотрелась ваших стримов и поняла: живу на развалинах и удрать некуда.
"Развалины" Галины Филипповны мы, конечно, проверили. Честно? Не ожидали. Оказалось, скромной пенсионерке, бывшему преподавателю и доценту, принадлежит 3-комнатная квартира в центре Гродно. Плюс этот коттедж в 350 квадратных метров. Плюс микроавтобус-трехлетка за 25 000 долларов минимум. Всем бы пенсионерам такие "развалины". Что до детей, которые из страны то ли удрали, то ли собираются удрать, так и они не бедствуют: рядом с родительским домом еще две недостроенные фазенды, земля, дорогие машины у официально безработных. И ведь все это нажито непосильным трудом именно при Президенте Лукашенко. Откуда тогда неприязнь к агрогородкам и своей стране? Вот и про выборы Галина Филипповна честно говорит.
Галина Андрейчик, пенсионерка (Гродно): "Я звонила в идеологический отдел. Мне сказали, на площади. Я пришла и никого не нашла".
Тихановский: "Они стоят после трех, наверное".
Вслушайтесь только! Идеология области! Объясняет бабушке, где подписаться за "лютого оппозиционера". Ну, чем не демократия? Правда, сборщиков Галина Филипповна находит не сразу. Кочуют они, как цыганский табор.
Президент как раз схему "каруселей" объясняет. Доказательно.
"Карусели" и "карусельщики"Бабушка не оговорилась и действительно все правильно сказала. За свое безбедное будущее блогер старается. Иначе как объяснить заначку для жизни в 900 000 долларов, найденную у безработного на даче. Он ведь совсем недавно на микрофоны и бензин в стриме собирал. Жена говорит, на хлеб не хватает, а он, оказывается, тайный миллионер.
Неплохо у нас, оказывается, безработные блогеры и отдельные пенсионеры зарабатывают. Свою страну для жизни и только для себя они уже, видимо, построили.
Нехороший дом и нехорошая турецкая история
Да и не только они. Вот еще экс-чиновник никак не соберется с духом сказать, за что со службы попросили и откуда непосильно нажитое взялось?
Александр Лукашенко, Президент Беларуси: "Один заявляет, что он цифровую повестку выработал в Беларуси и создал IT-парк. Так вот, должен сказать: я попросил, чтобы он рассказал, почему его уволили, такого знаменитого. До сих пор не говорит. Мы ждем. Придет время, нужно - скажем".
А вот независимые блогеры уже, похоже, докопались до природы капиталов экс-чиновника. Капиталов не политических, конечно. Константин Придыбайло субъективно выяснил у первого застройщика ПВТ, турецкого бизнесмена Седада Игдеджи, что брал директор не только борзыми щенками.
Константин Придыбайло, блогер: "Он прямо сказал, по сути, чтобы работать с Валерием Цепкало, ему приходилось постоянно оказывать определенные знаки внимания Валерию Цепкало. Вот документы. Видно, что компания - застройщик ПВТ, у которой должны быть сугубо деловые отношения со своим партнером, почему-то оплачивает перелеты в Италию, Китай, Великобританию ему и его жене".
Алексей Урбан, пресс-секретарь Валерия Цепкало: "Если господин Седад кому-то оказывал знаки внимания или каким-то женщинам оплачивал перелеты, мы в этом не участвовали. Виллы и все прочее - это все смешно и не соответствует действительности".
Ответ пресс-секретаря с иронией, но слабоват. В блоге ведь не только обиженный турецкий гражданин, а документы и факты, кому интересно - посмотрите. Тут в пору не смеяться, а плакать. Но, с другой стороны, зачем огорчаться, если и дом цел, и в команде все сыты, и бесплатную консультацию по агробизнесу от Президента получил. С намеком - хамить не надо.
Что такое компания "приватлизинг"?Любить деревню или презирать выбор у каждого свой. В меру совести и человеческого отношения к своей малой родине и предкам. Но не надо считать наших людей за болванчиков. Дома мы видим, в сказки про добрых приватизаторов не верим, с людьми труда и крестьянами без переводчиков говорить умеем. А вопросов к претендентам — множество.
"Страну для приватизации они не получат!"А может, это ход такой у претендентов, хитрый, политтехнологический, - настроить против себя общество, а потом заявить спонсорам: народ не тот, не обманулся. Готовьте ресурсы под следующую кампанию, а эти кончились. Если так, то понятно: бизнес, ничего личного. Вот только наше первое в истории суверенное государство - это не бизнес. Это как раз личное дело и не только Президента - абсолютного большинства белорусов.
Сон разума порождает чудовищ. Но чем больше света проливается на них в ходе открытой избирательной кампании, тем менее они страшны. Да и вызовы, с которыми реально борется страна - от медицинской пандемии до экономической - куда важнее всех этих "карусельщиков", банкиров и экс-чиновников. Они притихнут - страна останется.
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Кадровый ответ Президента на самые серьезные вызовы настоящего - от пандемии до мирового спада в экономике - шаг сильный и традиционный. Управленцы подобраны...
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