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Официально представили нового руководителя в Комитете госконтроля

05.06.2020 12:38 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Должность председателя ведомства занял Иван Тертель, до этого он был заместителем председателя КГБ. Трудовому коллективу руководителя представил Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. Вчера, принимая кадровые решения, Президент отметил, что в КГБ Иван Тертель занимался контрольными функциями в экономике. И зарекомендовал себя с хорошей стороны. Он знает экономическую обстановку в стране и способен перевести на новые рельсы работу Комитета госконтроля.
 
 
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Должность председателя ведомства занял Иван Тертель, до этого он был заместителем председателя КГБ. Трудовому коллективу руководителя представил Глава...
 
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