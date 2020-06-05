Источник материала: БT

Эксклюзивное интервью в "Главном эфире"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Коллективу Министерства промышленности представили нового руководителя Расширить рынки сбыта белорусских промпредприятий - такую задачу поставил заместитель премьер-министра Юрий Назаров, представляя коллективу Минпрома нового...

Расширить рынки сбыта белорусских промпредприятий - такую задачу поставил заместитель премьер-министра Юрий Назаров, представляя коллективу Минпрома нового руководителя. Он отметил, что нельзя концентрироваться только на российском рынке, ведь наша продукция имеет хорошую репутацию и далеко за рубежом, подчеркнул необходимость увеличения темпов роста производства, важность привлечения инвестиций и кооперации.Петр Пархомчик в промышленности давно, начинал рабочим в 16 лет на Тракторном заводе, дорос до коммерческого директора, 13 лет возглавлял БелАЗ, поэтому знает и как продавать, и как закручивать гайки. О развитии белорусской тяжелой промышленности и новых акцентах руководитель ведомства рассказал в первом эксклюзивном интервью нашему каналу. Полную версию мы покажем в это воскресенье в