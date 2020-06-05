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Коллективу Министерства промышленности представили нового руководителя

05.06.2020 12:38 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Расширить рынки сбыта белорусских промпредприятий - такую задачу поставил заместитель премьер-министра Юрий Назаров, представляя коллективу Минпрома нового руководителя. Он отметил, что нельзя концентрироваться только на российском рынке, ведь наша продукция имеет хорошую репутацию и далеко за рубежом, подчеркнул необходимость увеличения темпов роста производства, важность привлечения инвестиций и кооперации.

Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси: "Отсутствует сама промышленная политика. Я говорю о промышленной политике, не оторванной от внешнего мира. Нужно интегрироваться. Промышленная политика должна быть открыта. Мы должны найти взаимодействие со всеми государствами и странами - не только постсоветского пространства. Создавать кооперацию, создавать компетенции определенных узлов, определенных компонентов. И, конечно, придет результат".

Эксклюзивное интервью в "Главном эфире"

Петр Пархомчик в промышленности давно, начинал рабочим в 16 лет на Тракторном заводе, дорос до коммерческого директора, 13 лет возглавлял БелАЗ, поэтому знает и как продавать, и как закручивать гайки. О развитии белорусской тяжелой промышленности и новых акцентах руководитель ведомства рассказал в первом эксклюзивном интервью нашему каналу. Полную версию мы покажем в это воскресенье в "Главном эфире".

 
 
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Расширить рынки сбыта белорусских промпредприятий - такую задачу поставил заместитель премьер-министра Юрий Назаров, представляя коллективу Минпрома нового...
 
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