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Президент пообщался с активом Могилевской области

06.06.2020 22:10 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Экзамен, который сдает власть сегодня на всех уровнях и перед каждым гражданином,  невозможен без точной и честной оценки сделанного. Здесь все, как в университете: готовиться нужно весь семестр, а не в последнюю ночь,  и Беларуси есть что предъявить как результат за все 5 лет. При этом, как бы хорошо не был готов к испытанию,  сама жизнь поставит неожиданные и острые вопросы. Так случилось и в реальной политике. Кто ждал еще год назад мировую пандемию, новый экономический кризис, политические уколы со всех сторон и даже информационное противостояние на таком высоком градусе? Но тем и отличается прилежный студент от халявщика, что  даже на неожиданный вопрос из опыта и глубоких знаний  он найдет точный и верный ответ. 

Именно такие тяжелые вопросы и точные ответы прозвучали сегодня на общении Президента с активом Могилевской области. Тон и предельную откровенность задал сам Глава государства. Тезис такой: мы собрались не агитировать, а подвести промежуточный итог  в границах области и страны в целом. Наш политический обозреватель Андрей Кривошеев знает первые результаты.

Президент пообщался с активом Могилевской области


Откровенный диалог Президента с активом области символично здесь,  в новом корпусе Белорусско-Российского университета. Символов несколько. Во-первых, власть сегодня (как и большинство студентов) сдает экзамен, причем по самому важному для молодого государства предмету – умению управлять. Во-вторых, новый корпус – это символ развития Могилева, области, республики. Пожалуй, в самый непростой период своей истории Беларусь не останавливается, не сворачивает социальное государство, не предает людей. Наконец, университет 3.0 – это высшая школа новаций, а главные заделы модернизации в регионе не просто определены, а уже сегодня демонстрируют результат.


Кадры – главный актив Беларуси в сложный период

Актив области – управленцы, ученые, медики, директорат. Это не просто команда и опора государства в Могилевской области. Это именно актив с особой ценностью в трудное время. На него опираются люди в решении своих ежедневных вопросов. На нем держится регион и большинство проектов развития. И да, на него как на команду идейных сторонников все эти годы опирался Президент. Отсюда и преамбула встречи:  мы не агитируем, мы работаем. Нас не по словам, а по делам оценят избиратели. 


Откровенно о вызовах: мировых, государственных, региональных


Нынешний год  самый сложный в короткой суверенной истории. Это как идеальный шторм, когда четыре волны - пандемия, экономический спад, политическая и информационная война - сошлись в один разрушительный вал. Огромные государства  не справляются, падают. А Беларусь? Без долларового станка, нефтегазовой кладовки, союза из трех десятков стран-союзников или своего полуторамиллиардного внутреннего рынка, как в Китае. Нам сложно, но мы стоим, говорит Президент, описывая эти четыре пандемии. 

О пандемии в мире сказано уже так много и так противоречиво, что планета уже перестала верить словам. Только делам. Есть опыт Швеции и Беларуси – стран, которые не закрывались, не уходили в глухой карантин, и которые сегодня как минимум не хуже тех, кого ставят в пример. Значит ли это, что нас перестанут критиковать – наоборот бить будут только больше. И наша битва за здоровье людей далеко не закончена. Но трезвый взгляд, факты, дела, ощущения людей – лучший антидот от любых нападок и популизма.

Можно ли выдохнуть активу сегодня, расслабиться – нет! Президент настраивает на мобилизацию, особенно Могилевскую область. Минск и Витебск выдержали первый шторм, сегодня возвращаются к нормальной работе медицинской системы. Наши западные  Брест и Гродно позже столицы, отсюда и готовность. Могилевщину по факту задело по касательной, когда вирус уже потерял свою пиковую силу, а врачи, напротив, нашли верное сочетание  диагностики и лечения. 


Рукотворные пандемии: политическая и информационная


Еще две пандемии, по словам Президента, – политическая и информационная. Обе рукотворные. Выборы  - слишком удобный повод для вмешательства. Такого в мире не упускают. Хотя никто по большому счету не верит, что сможет свалить этот актив и эту власть. Но здесь, как в быстром боксе, цель - измотать, нанести как можно больше болезненных тычков, сбить ровное дыхание, ослабить. А дальше  новый марафон: политика, оборона, переговоры по сырью и рынкам, предприятиям и целым отраслям. 

Впрочем, Беларусь поневоле стала универсальным спортсменом – держит удар и на короткой, и на марафонской дистанции. 

Могилевщина – хороший пример того, насколько решают именно кадры. Новый губернатор раскрылся именно на этой земле. Навел порядок, подтянул производство и особенно АПК – это его конек. Выручка аграриев выросла на треть. А это ресурс, чтобы поднять зарплаты уже в этом году. Да, не все удается. Пока 4 из 6 показателей выдержаны, но какие: прямые иностранные инвестиции, экспорт товаров и услуг, занятость. А ведь это важно именно сегодня, ориентирует Президент,  – дать людям устойчивую землю под ногами, свою родную землю. 

Губернатор и мэр именно это поручение синхронно называют ключевым. Перезапустить производство на новом технологическом уровне  (читай, модернизация)  – значит самим заработать деньги на социальную сферу. Да, республиканский бюджет помогает с новой поликлиникой и кардиоцентром, но у области в прошлом году своя чистая прибыль была под 300 миллионов. Могилевщина вышла на второе место по стране, уступив только гиганту – столичной области. 

Президент пообщался с активом Могилевской области


Городу нужна целостность


Следующее поручение и цель  (это уже продолжение утреннего диалога с людьми)  парка и храма – городу как большому живому организму нужна целостность, гармония. Чтобы от Восхода до Печерского лесопарка и от Черемушек до Буйничского поля  мегаполис притягивал гостей комфортом и благоустроенностью.

На постоянном контроле Президента и актива  юго-восточные районы области. В народе  чернобыльские или тяжелая земля. Программа есть, многое уже сделано. Например,  деревообработка, стройматериалы, биогаз, уникальное рыбное хозяйство и крупнейший свинокомплекс в стране. Безусловно, агроэкотуризм и медицина для жителей и гостей. Да, не все успели, да четыре пандемии каждый проект делают двойным испытанием. Но перемены люди видят не из телевизора или гаджета, а рядом, своими глазами.

Это Славгородский район, некогда один из самых депрессивных. А это бизнесмен Сергей Ёрш. Вернулся на малую родину из Казахстана, развивает из агроусадьбы свою частную базу отдыха, планирует перевозить семью. Уверен:  все получится, это же дома и для своих.

Будут спорить,  можно ли было в такое время и в таком окружении сделать больше? Но один критерий бесспорный:  если люди возвращаются домой, если им есть куда вернуться, есть где жить, работать и воспитывать детей,  значит уже половина дела сделана. Значит, к главному экзамену власть готова.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Экзамен, который сдает власть сегодня на всех уровнях и перед каждым гражданином,  невозможен без точной и честной оценки сделанного. Здесь все, как в университете:...
 
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