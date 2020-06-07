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Президент на неделе обновил состав правительства

07.06.2020 22:36 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

На неделе выдался большой кадровый день. Президент, как и анонсировал, обновил состав правительства, а новый премьер уже показал себя в деле - на переговорах с премьером Венгрии, но об этом чуть позже. 

Смена правительства еще до президентских выборов - привычная для нас практика. В ротации не стоит искать скрытых смыслов, подчеркнет Президент. Это команда, с которой в случае избрания предстоит двигаться дальше. И уж точно не слом правительства. Сейчас уж точно не время ломать. Надо сохранить то, что построили, — вот, пожалуй, главный месседж. Как и то, что время нынче требует предельной мобилизации усилий: важно использовать любую возможность для развития и не допустить падения уровня жизни людей! 

Представит новые лица правительства наш корреспондент Ольга Анищенко

Кто пристально следит за кадровой ротацией в стране, согласится: темных лошадок в обновленном правительстве нет. Все без исключения наработали и опыт, и рекомендации. Не время для экспериментов. Другое дело - публичность. Вот ее градус среди назначенцев  определенно разный. Ну что ж. Попробуем  измерить!    

Новый премьер  - Роман Головченко


В правительстве ему не впервой: экс-глава Государственного военно-промышленного комитета (это тоже структура Кабмина!). Высокие технологии военпрома - вот таким последние годы было поприще Головченко. На страже Родины - такие, по сути, глобальные задачи! Должность, которая исключает лишнюю публичность. Оттого и на виду в последнее время новоиспеченный премьер не был. Потому интерес к его персоне, в том числе у нас, был, конечно, высок. А вообще у нового премьера - внушительный послужной список.  Совбез, Администрация Президента, Генпрокуратура, дипломатическая работа. В том числе самое сложное направление, скажет Президент,  - арабское. Был послом в Эмиратах. А значит, знает переговорную матчасть. Да и промышленность -  не чужая вотчина. Как раз здесь новому премьеру предстоит приложить максимум усилий: при нынешней конкуренции обеспечить успешную во всех смыслах  работу наших промышленных гигантов. Опытный, ответственный, деловитый - так говорят о новом премьере его бывшие коллеги.

Правая рука премьера и первый зам отныне Николай Снопков


Теперь уже экс-посол в Китае. Туда отправили недавно, лишь весной, но тот случай, когда нужен здесь и сейчас. Аксакал, не меньше. Начинал в сельском хозяйстве, по профилю (окончил сельхозакадемию в Горках).  Поработал в Могилевской области: в местной вертикали власти - более 10 лет! Так что управленческого опыта не занимать. К тому же был в руководстве Администрации Президента. Но, пожалуй, для широкой общественности наиболее заметен в ранге министра экономики. Пять лет, не мало… Тогда Снопкова то и дело называли рыночником.    К тому же он был одним из самых молодых министров. Президент накануне сделает на это скидку: мол, теперь Снопков понимает, что значит земная экономика. И эти знания и опыт в  новом кресле будут кстати.

Заметим, его предшественник, отныне экс первый вице-премьер Дмитрий Крутой теперь отправится в политический штаб Президента на должность замглавы Администрации. 

Александр Субботин сменил Владимира Дворника


Среди других заместителей премьера - а их четверо - лишь одно новое назначение. Александр Субботин сменил Владимира Дворника (он курировал агропромышленный комплекс). Новому вице-премьеру (кстати, доктору наук!) эта сфера близка: почти два года Субботин был в кресле замминистра  сельского хозяйства и продовольствия. А после - помощником Президента на Витебщине (регион, знаем, непростой!). Затем нынешний вице-премьер отправится в Москву в Евразийскую экономическую комиссию - по сути, наднациональный орган, который регулирует экономические споры в Евразийском союзе. Субботин там в ранге министра по промышленности и агропромышленному комплексу. Стоит ли говорить, как непросто всегда решались вопросы поставок продовольствия. Так что былые контакты для Субботина лишними точно не будут.  Тем более экспорт - та задача, которая требует от нового Кабмина заметных подвижек.  

Остальные вице-премьеры кресла сохранили


Владимир Кухарев по-прежнему будет  курировать ЖКХ, строительство и транспорт, Игорь Петришенко  - весь социальный блок.  А вот Юрий Назаров в должности вице-премьера лишь три месяца. Промышленность, нефтехимия, энергетика - одним словом, отрасли-тяжеловесы  остаются в его компетенции.

Помним, прошлую команду называли самой молодой в новейшей истории.  Поколение 70-х  - так говорили о назначенцах. Но примечательно, что нынешняя вполне может дать фору. Премьеру, к примеру, лишь 46! И это самый молодой глава белорусского правительства. При этом, что  важно, всем, кто приходит на смену, опыта не занимать. Это касается и нового пула министров. У пяти министерств -  а всего их в стране 24 - новые руководители. Так что многие управленцы прежние должности сохранили.  Но сейчас о новичках.   

На ступеньку повыше в своей карьере поднялся отныне министр финансов Юрий Селиверстов


В прошлом  - первый зам. Так что с задачами новоиспеченный министр знаком.   Ему верстать бюджет и не допустить дефицита выплат. Промышленность - за Петром Пархомчиком. Министр  - заслуженный работник этой сферы, экс-гендиректор БелАЗа. Про таких говорят: всю жизнь в промышленности.  А теперь придется масштабировать опыт и двигаться вперед.  Строительная сфера  - в руках Руслана Пархамовича. Министру удалось на уровне организовать ранее эту работу в Могилевской области, так что и республика будет по плечу, заверил, назначая, Президент. Непростую ношу понесет отныне Андрей Хмель, министр ЖКХ. Все же ведомство - лидер народной критики. Тут придется применить хозяйский подход. А информационная работа в масштабе страны  - за Игорем Луцким. Нового министра информации наверняка в деле отлично знают наши коллеги-телевизионщики. Он в прошлом глава телеканала СТВ. Но мы уверены, это не помешает объективному взгляду на телекартинку.

Новые главы у трех госкомитетов


И буквально одной строкой. Новые главы у трех госкомитетов. Госконтроль - Иван Тертель, ранее - зампред КГБ. Комитет по имуществу возглавил Дмитрий Матусевич (еще недавно замминистра экономики). А нынешний премьер передал полномочия Дмитрию Пантусу. Он теперь глава Госкомвоенпрома.    

Таков теперь экономический штаб страны. Боеспособный, как уже успел заметить новый премьер. И преемственность сохранена, и опыта не занимать.  Люди, скажем прямо, разные, задача одна! 


 
 
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На неделе выдался большой кадровый день. Президент, как и анонсировал, обновил состав правительства, а новый премьер уже показал себя в деле - на переговорах с...
 
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