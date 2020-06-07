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Интервью Петера Сийярто, министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии
07.06.2020 22:22 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTОб итогах визита, принципах построения взаимоотношений и ценности поддержки - интервью Петера Сийярто
Равноправие и взаимопонимание - при таком подходе выходит проще и быстрее обеспечить эффективность проектам экономическим и, конечно, контактам политическим. Минск и Будапешт это доказали давно, а визит венгерской делегации это в очередной раз подтвердил.
Да, Виктор Орбан посетил нашу страну с официальным визитом впервые, но само венгерское правительство давно ведет со своим белорусским коллегой конструктивный диалог. Об итогах визита, принципах построения взаимоотношений и ценности поддержки - интервью Петера Сийярто, министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии, прямо сейчас.
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Об итогах визита, принципах построения взаимоотношений и ценности поддержки - интервью Петера Сийярто Равноправие и взаимопонимание - при таком подходе выходит...
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