ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Интервью Петера Сийярто, министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии

07.06.2020 22:22 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Об итогах визита, принципах построения взаимоотношений и ценности поддержки - интервью Петера Сийярто

Равноправие и взаимопонимание - при таком подходе выходит проще и быстрее обеспечить эффективность проектам экономическим и, конечно, контактам политическим. Минск и Будапешт это доказали давно, а визит венгерской делегации это в очередной раз подтвердил. 

Да, Виктор Орбан посетил нашу страну с официальным визитом впервые, но само венгерское правительство давно ведет со своим белорусским коллегой конструктивный диалог. Об итогах визита, принципах построения взаимоотношений и ценности поддержки - интервью Петера Сийярто, министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии, прямо сейчас. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об итогах визита, принципах построения взаимоотношений и ценности поддержки - интервью Петера Сийярто Равноправие и взаимопонимание - при таком подходе выходит...
 
Новости дня
Новости политики
 
Президент пообщался с активом Могилевской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

06.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
07.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика