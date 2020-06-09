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А. Лукашенко о проведении избирательной кампании: демократия демократией, но беспредела быть не должно

09.06.2020 12:52 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Сохранить стабильность в стране, обеспечить законность и правопорядок! Этот акцент сегодня красной нитью звучал на совещании по вопросам деятельности госорганов системы обеспечения национальной безопасности.

Президент был категоричен - нужно сделать все, чтобы сохранить спокойную и мирную жизнь

 Почти три недели как стартовала избирательная кампания. Уже сегодня видим - не все потенциальные кандидаты намерены пройти этот путь цивилизованно, без нарушений законодательства и этических норм. Как говорится - для достижения цели все средства хороши. Помимо популистских лозунгов - попытки превратить сбор подписей в несанкционированные митинги. Это, как минимум, нарушение правовых норм избирательной кампании. 

А. Лукашенко о проведении избирательной кампании: демократия демократией, но беспредела быть не должно


Президент: Беспредела быть не должно!

Этот разговор - возможность услышать оценки складывающейся обстановки. Работа госорганов системы нацбезопасности нацелена на то, чтобы противостоять попыткам дестабилизации. Не важно, откуда есть желание подорвать ситуацию - изнутри или извне. Готовы обеспечивать законность и порядок, реагируя на негативное развитие событий на любом этапе избирательного процесса. 
Это только часть принципиального разговора о работе, направленной на обеспечение национальной безопасности. Подробности расскажем в следующих выпусках.

 
 
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Сохранить стабильность в стране, обеспечить законность и правопорядок! Этот акцент сегодня красной нитью звучал на совещании по вопросам деятельности госорганов...
 
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  • А. Лукашенко о проведении избирательной кампании: демократия демократией, но беспредела быть не должно 12:20, БT
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