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Президент был категоричен - нужно сделать все, чтобы сохранить спокойную и мирную жизнь

Президент: Беспредела быть не должно!

Это только часть принципиального разговора о работе, направленной на обеспечение национальной безопасности. Подробности расскажем в следующих выпусках.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Лукашенко о проведении избирательной кампании: демократия демократией, но беспредела быть не должно Сохранить стабильность в стране, обеспечить законность и правопорядок! Этот акцент сегодня красной нитью звучал на совещании по вопросам деятельности госорганов...

Сохранить стабильность в стране, обеспечить законность и правопорядок! Этот акцент сегодня красной нитью звучал на совещании по вопросам деятельности госорганов системы обеспечения национальной безопасности.Почти три недели как стартовала избирательная кампания. Уже сегодня видим - не все потенциальные кандидаты намерены пройти этот путь цивилизованно, без нарушений законодательства и этических норм. Как говорится - для достижения цели все средства хороши. Помимо популистских лозунгов - попытки превратить сбор подписей в несанкционированные митинги. Это, как минимум, нарушение правовых норм избирательной кампании.Этот разговор - возможность услышать оценки складывающейся обстановки. Работа госорганов системы нацбезопасности нацелена на то, чтобы противостоять попыткам дестабилизации. Не важно, откуда есть желание подорвать ситуацию - изнутри или извне. Готовы обеспечивать законность и порядок, реагируя на негативное развитие событий на любом этапе избирательного процесса.