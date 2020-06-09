|
А. Лукашенко о проведении избирательной кампании: демократия демократией, но беспредела быть не должно
09.06.2020 12:52 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTСохранить стабильность в стране, обеспечить законность и правопорядок! Этот акцент сегодня красной нитью звучал на совещании по вопросам деятельности госорганов системы обеспечения национальной безопасности.
Президент был категоричен - нужно сделать все, чтобы сохранить спокойную и мирную жизньПочти три недели как стартовала избирательная кампания. Уже сегодня видим - не все потенциальные кандидаты намерены пройти этот путь цивилизованно, без нарушений законодательства и этических норм. Как говорится - для достижения цели все средства хороши. Помимо популистских лозунгов - попытки превратить сбор подписей в несанкционированные митинги. Это, как минимум, нарушение правовых норм избирательной кампании.
Президент: Беспредела быть не должно!Этот разговор - возможность услышать оценки складывающейся обстановки. Работа госорганов системы нацбезопасности нацелена на то, чтобы противостоять попыткам дестабилизации. Не важно, откуда есть желание подорвать ситуацию - изнутри или извне. Готовы обеспечивать законность и порядок, реагируя на негативное развитие событий на любом этапе избирательного процесса.
Это только часть принципиального разговора о работе, направленной на обеспечение национальной безопасности. Подробности расскажем в следующих выпусках.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А. Лукашенко о проведении избирательной кампании: демократия демократией, но беспредела быть не должно
Сохранить стабильность в стране, обеспечить законность и правопорядок! Этот акцент сегодня красной нитью звучал на совещании по вопросам деятельности госорганов...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)