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Президент потребовал нарастить темпы строительства арендных домов для бюджетников

Важное условие получения арендных метров для новых категорий граждан - заключение с ними контракта на 5 лет, а также подтверждение, что регион нуждается в специалистах

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Активнее строить арендное жилье для работников социальной сферы. Президент одобрил подходы правительства Работники социальной сферы получат право одними из первых претендовать на выделение арендных квартир. Развитие этого сегмента жилья сегодня обсудили во Дворце...

Работники социальной сферы получат. Развитие этого сегмента жилья сегодня обсудили во Дворце Независимости.Новые подходы закрепят в постановлении правительства. Александр Лукашенко поддержал новации.Вообще получить квартиру из государственного жилфонда могут все граждане из категории нуждающихся. Но первоочередное право за судьями, прокурорскими работниками, молодыми специалистами и другими категориями. Новый документ дополнит этот перечень медицинскими, педагогическими, творческими и работниками культуры.Последние данные говорят, что среди 49 тысяч работников социальной сферы получить арендное жилье рассчитывают около 5 тысяч человек.Наиболее остро вопрос обеспечения арендными квартирами стоит в Минской и Гомельской областях. Удовлетворить этот спрос важно с точки зрения закрепления выпускников на первом рабочем месте. Эта формула себя оправдала. Например, за последние 5 лет после отработки в регионах остались почти 85 процентов молодых специалистов системы здравоохранения.