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Cостоялся телефонный разговор Президента Беларуси с Председателем КНР Си Цзиньпином

11.06.2020 19:50 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Диалог по линии Минск - Пекин. Сегодня состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с Председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры стран обсудили двустороннее сотрудничество, совместные проекты, международную повестку дня, вопросы взаимодействия в условиях пандемии.

 
Теги: Минск
 
 
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Диалог по линии Минск - Пекин. Сегодня состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с Председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры стран обсудили двустороннее...
 
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