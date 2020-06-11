|
Cостоялся телефонный разговор Президента Беларуси с Председателем КНР Си Цзиньпином
11.06.2020 19:50 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTДиалог по линии Минск - Пекин. Сегодня состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с Председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры стран обсудили двустороннее сотрудничество, совместные проекты, международную повестку дня, вопросы взаимодействия в условиях пандемии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Диалог по линии Минск - Пекин. Сегодня состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с Председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры стран обсудили двустороннее...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)