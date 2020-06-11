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Встреча с министром здравоохранения

Борьба с COVID-19: не терять бдительность!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В. Караник: Надеемся, второй волны не будет, но готовимся обязательно! Встреча с министром здравоохранения О готовности системы здравоохранения к возможной второй волне пандемии шла речь на встрече Президента с министром...

О готовности системы здравоохранения к возможной второй волне пандемии шла речь на встрече Президента с министром Владимиром Караником. Сейчас в мире об этом много разговоров. По оценкам ВОЗ, вторая волна неизбежна. Вопрос только в том, насколько она будет тяжелой и насколько затронет нормальную жизнедеятельность общества. Александр Лукашенко убежден в правильности избранного Беларусью пути. И как рассказал министр по итогам разговора, мы готовы и впредь адекватно реагировать на любое развитие событий.Минздрав призывает не забывать о мерах предосторожности и не терять бдительность летом. И напоминает о базовых принципах поведения: мыть руки, соблюдать социальное дистанцирование, защищать себя и беречь наиболее уязвимых - пожилых, людей с хроническими заболеваниями.