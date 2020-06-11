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В. Караник: Надеемся, второй волны не будет, но готовимся обязательно!

11.06.2020 15:52 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Встреча с министром здравоохранения

О готовности системы здравоохранения  к возможной второй волне пандемии  шла речь на встрече Президента с министром Владимиром Караником. Сейчас в мире об этом много разговоров. По оценкам ВОЗ, вторая волна  неизбежна. Вопрос только в том,  насколько она будет тяжелой и насколько затронет нормальную жизнедеятельность общества. Александр Лукашенко убежден  в правильности избранного Беларусью пути. И как рассказал министр по итогам разговора, мы готовы и впредь адекватно реагировать на любое развитие событий.

Владимир Караник, Министр здравоохранения Беларуси: "Основной подход, который сейчас рекомендуется, заключается в отслеживании здоровья контактов первого уровня. Это то, что мы с самого начала делали в нашей стране. Быть готовыми к оказанию медицинской помощи заболевшим. Здесь у нас тоже нет проблем с доступностью медицинской помощи. У нас в каждом регионе есть достаточное количество свободных коек, мы готовы оказать медицинскую помощь всем нуждающимся .Третье - рекомендуется быть готовыми к введению определенных ограничений. У нас и на сегодняшний момент определенные ограничения действуют, но необходимости в каких-то жестких ограничениях мы не видим. Поскольку у нас нет признаков перегрузки системы здравоохранения".

Борьба с COVID-19: не терять бдительность!

Минздрав призывает не забывать о мерах предосторожности и не терять бдительность летом. И напоминает о базовых принципах поведения: мыть руки, соблюдать социальное дистанцирование, защищать себя и беречь наиболее уязвимых - пожилых, людей с хроническими заболеваниями.

 
 
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Встреча с министром здравоохранения О готовности системы здравоохранения  к возможной второй волне пандемии  шла речь на встрече Президента с министром...
 
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