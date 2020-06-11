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Уровень преступности снизился на 13,5 %. Президент принял с докладом председателя Следственного комитета

11.06.2020 19:36 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня во Дворце Независимости состоялся ряд рабочих встреч. Уровень преступности в Беларуси рекордно снизился с начала года. Данные привел сегодня председатель Следственного комитета в докладе Главе государства.  Кроме динамики преступности, Президента интересовало качество проводимого в стране следствия и доведение до суда некоторых громких уголовных дел, которые Глава государства держит на личном контроле.


Обратная сторона цифровизации - киберпреступность 


Подчеркнули и важность оперативного раскрытия преступлений в сфере высоких технологий. Именно киберкриминал в Беларуси и мире идет наибольшими темпами, как и ущерб от него. Например, в нашей стране  каждое восьмое преступление уже сегодня совершается онлайн. И даже такие классические виды, как вымогательство и мошенничество, на 90 процентов ушли в виртуальное пространство, что делает их более опасными и осложняет как раскрытие, так и справедливое возмездие.


В Беларуси создадут институт для следователей 


Поддержку белорусским следователям должен оказать создаваемый в структуре комитета институт повышения квалификации и переподготовки. Как сообщил прессе глава Следственного комитета по итогам доклада, Президент полностью одобрил создание профильного института. Он не потребует значительных финансовых, материальных и других затрат. Разместится в действующем здании комитета в столице, а вот пользу следствию, причем не только белорусскому, переоценить трудно.


Громкие дела: убийство, бандитизм, пьяное ДТП под Борисовом 


Что касается резонансных уголовных дел, которые находятся на контроле у Президента, то это, например, убийство молодой женщины, части тела которой были найдены в январе в Свислочи. Преступление раскрыто, подозреваемый вскоре предстанет перед судом. Еще одно завершенное следствие - по разбойному нападению на ювелирный магазин в Минске в августе прошлого года. Здесь подозреваемые пойдут по редкой для Беларуси и тяжелой статье - "Бандитизм"! Последний раз  такая квалификация звучала в суде пять лет назад. Завершилось и расследование гибели шести человек, из которых трое - школьницы. Жуткое ДТП произошло на трассе под Борисовом 17 мая из-за пьяного вождения.


Воровство через М-банкинг и нападение на милиционеров в Гродно 


Еще два громких дела - воровство через систему мобильного банкинга и насилие в отношении сотрудников милиции в Гродно - сейчас в стадии расследования. В последнем случае дело переквалифицировано на статью об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Пока обвинение предъявлено десяти лицам, большинство из которых ранее неоднократно судимые. Следствие не исключает: число фигурантов дела может измениться.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Сегодня во Дворце Независимости состоялся ряд рабочих встреч. Уровень преступности в Беларуси рекордно снизился с начала года. Данные привел сегодня председатель...
 
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