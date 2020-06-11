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Беларусь рассчитывает на продуктивные переговоры с Европейским союзом по рамочному и таможенному соглашениям

11.06.2020 22:10 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Это сегодня заявил Министр иностранных дел Владимир Макей  в ходе видеоконференции глав внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС и стран-участниц "Восточного партнерства".

Владимир Макей, Министр иностранных дел Беларуси: "Для Беларуси одним из ощутимых результатов "Восточного партнерства" за последнее десятилетие является подписание соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии, которые вступят в силу с 1 июля. Теперь мы рассчитываем на продуктивные переговоры с ЕС по таможенному соглашению и начало переговоров по рамочному соглашению Беларусь - ЕС в качестве следующих логических шагов".


"Восточное партнерство": участие Беларуси


Владимир Макей призвал поддержать предложение Беларуси о создании в Минске региональной IT-школы "Восточного партнерства". И подтвердил приверженность белорусской стороны видению инициативы  как неконфронтационного проекта, направленного на создание зоны мира, стабильности и процветания в регионе.

 
Теги: Минск
 
 
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Это сегодня заявил Министр иностранных дел Владимир Макей  в ходе видеоконференции глав внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС и стран-участниц "Восточного...
 
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