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Беларусь рассчитывает на продуктивные переговоры с Европейским союзом по рамочному и таможенному соглашениям
11.06.2020 22:10 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTЭто сегодня заявил Министр иностранных дел Владимир Макей в ходе видеоконференции глав внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС и стран-участниц "Восточного партнерства".
Владимир Макей, Министр иностранных дел Беларуси: "Для Беларуси одним из ощутимых результатов "Восточного партнерства" за последнее десятилетие является подписание соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии, которые вступят в силу с 1 июля. Теперь мы рассчитываем на продуктивные переговоры с ЕС по таможенному соглашению и начало переговоров по рамочному соглашению Беларусь - ЕС в качестве следующих логических шагов".
"Восточное партнерство": участие Беларуси
Владимир Макей призвал поддержать предложение Беларуси о создании в Минске региональной IT-школы "Восточного партнерства". И подтвердил приверженность белорусской стороны видению инициативы как неконфронтационного проекта, направленного на создание зоны мира, стабильности и процветания в регионе.
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Беларусь рассчитывает на продуктивные переговоры с Европейским союзом по рамочному и таможенному соглашениям
Это сегодня заявил Министр иностранных дел Владимир Макей в ходе видеоконференции глав внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС и стран-участниц "Восточного...
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