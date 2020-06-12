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США продлили санкции в отношении некоторых белорусов

12.06.2020 10:12 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Санкции, которые были введены в отношении Беларуси еще после выборов 2006 года, по-прежнему действуют. Они продлены до 2021 года.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, решением Дональда Трампа санкции в отношении ряда белорусских граждан (в том числе, членов правительства) продлены еще на год, до 16 июня 2021 года.

«Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц по-прежнему представляют собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», — говорится в релизе Белого дома. 

Стоит отметить, что ранее санкции были введены в отношении Александра Лукашенко, Виктора Лукашенко, Виктора Шеймана и Лидии Ермошиной, были в списке и другие фамилии, в частности, туда отнесли лиц, которых считают виновными в исчезновении в 1999 году политических оппонентов нынешнего белорусского президента. Однако сейчас в релизе Белого дома фамилий нет, публикуется лишь информация о продлении срока санкций.

В июле 2019 года США также  продлили санкции в отношении 10 белорусских граждан. По мнению президента Дональда Трампа, их действия несут угрозу безопасности США. Тогда в списке было десять человек: Александр Лукашенко, Виктор Лукашенко, Лидия Ермошина, Виктор Голованов, Виктор Шейман, Дмитрий Павличенко, Степан Сухоренко, Александр Зимовский, Владимир Наумов и Наталья Петкевич

Напомним, что в октябре прошлого года США продлили режим приостановки санкций в отношении белорусских предприятий.

 
 
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Санкции, которые были введены в отношении Беларуси еще после выборов 2006 года, по-прежнему действуют. Они продлены до 2021 года.
 
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