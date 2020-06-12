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США продлили санкции в отношении некоторых белорусов
12.06.2020 10:12 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Санкции, которые были введены в отношении Беларуси еще после выборов 2006 года, по-прежнему действуют. Они продлены до 2021 года.
Как сообщает пресс-служба Белого дома, решением Дональда Трампа санкции в отношении ряда белорусских граждан (в том числе, членов правительства) продлены еще на год, до 16 июня 2021 года.
«Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц по-прежнему представляют собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», — говорится в релизе Белого дома.
Стоит отметить, что ранее санкции были введены в отношении Александра Лукашенко, Виктора Лукашенко, Виктора Шеймана и Лидии Ермошиной, были в списке и другие фамилии, в частности, туда отнесли лиц, которых считают виновными в исчезновении в 1999 году политических оппонентов нынешнего белорусского президента. Однако сейчас в
В июле 2019 года США также
Напомним, что в октябре прошлого года США
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Санкции, которые были введены в отношении Беларуси еще после выборов 2006 года, по-прежнему действуют. Они продлены до 2021 года.
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