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Президент совершает рабочую поездку в Полоцк
12.06.2020 12:38 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTИ ставший уже традиционным пятничный выездной формат - конец рабочей недели Президент посвящает командировкам.
На этот раз Глава государства отправился на север страныКак и обещал, Александр Лукашенко приехал в Полоцк, чтобы провести совещание по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства страны. Встреча проходит в эти минуты. Мероприятие Глава государства анонсировал еще неделю назад, назначая новый состав правительства, включая нового министра ЖКХ.
Конечно, любая президентская командировка - это повод провести ревизию самых разных вопросов. Только подлетая к центру Европы (а именно в Полоцке отмечен географический центр), с воздуха Глава государства оценил ход сельхозработ. На Витебщине не все идеально, особенно в части заготовки кормов.
В ближайшие 2-3 года необходимо решить проблему сбора и переработки бытового мусора
Президент сразу посмотрел выставку коммунальной техники, в том числе оборудование для котельных. Экология. Беларусь осознанно идет на озеленение экономики: бумага вместо пластика, напитки в стекле, а не ПЭТах. В разговоре коснулись проблемы сбора и переработки бытового мусора. В ближайшие 2-3 года в Беларуси необходимо решить этот вопрос.
Президентская программа сегодня сверхнасыщенная
Ожидается, что в Полоцке Александр Лукашенко также побывает в Спасо-Евфросиниевском монастыре, где ему доложат о ходе реставрации Спасо-Преображенской церкви. Не исключено, что Александр Лукашенко ответит на актуальные вопросы журналистов. Подробности в наших следующих выпусках.
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И ставший уже традиционным пятничный выездной формат - конец рабочей недели Президент посвящает командировкам. На этот раз Глава государства отправился на...
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