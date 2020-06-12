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Президент совершает рабочую поездку в Полоцк

12.06.2020 12:38 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

И ставший уже традиционным пятничный выездной формат - конец рабочей недели Президент посвящает командировкам.

На этот раз Глава государства отправился на север страны

Как и обещал, Александр Лукашенко приехал в Полоцк, чтобы провести совещание по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства страны. Встреча проходит в эти минуты. Мероприятие Глава государства анонсировал еще неделю назад, назначая новый состав правительства, включая нового министра ЖКХ. 
Конечно, любая президентская командировка - это повод провести ревизию самых разных вопросов. Только подлетая к центру Европы (а именно в Полоцке отмечен географический центр), с воздуха Глава государства оценил ход сельхозработ. На Витебщине не все идеально, особенно в части заготовки кормов.

В ближайшие 2-3 года необходимо решить проблему сбора и переработки бытового мусора

Президент совершает рабочую поездку в Полоцк


Президент сразу посмотрел выставку коммунальной техники, в том числе оборудование для котельных. Экология. Беларусь осознанно идет на озеленение экономики: бумага вместо пластика, напитки в стекле, а не ПЭТах. В разговоре коснулись проблемы сбора и переработки бытового мусора. В ближайшие 2-3 года в Беларуси необходимо решить этот вопрос.

Президентская программа сегодня сверхнасыщенная

Президент совершает рабочую поездку в Полоцк


Ожидается, что в Полоцке Александр Лукашенко также побывает в Спасо-Евфросиниевском монастыре, где ему доложат о ходе реставрации Спасо-Преображенской церкви. Не исключено, что Александр Лукашенко ответит на актуальные вопросы журналистов. Подробности в наших следующих выпусках.

 
 
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И ставший уже традиционным пятничный выездной формат - конец рабочей недели Президент посвящает командировкам. На этот раз Глава государства отправился на...
 
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