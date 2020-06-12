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А. Лукашенко: В Беларуси с уважением относятся к успехам братского народа в создании сильной и процветающей России

12.06.2020 09:22 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем России. 

"Этот день символизирует мощь и величие российского государства, гордость за его многовековую историю, богатую культуру и традиции. С большим уважением в Беларуси относятся к успехам братского народа в создании сильной и процветающей России, обеспечении достойного качества жизни людей и роста их благосостояния, - говорится в поздравлении. - Залог нынешних и новых достижений - вдохновенный и созидательный труд многих поколений россиян, их сплоченность, любовь и преданность Отечеству".

Глава государства выразил уверенность, что конструктивный межгосударственный диалог, основанный на принципах взаимного уважения и поддержки, отвечает коренным интересам жителей двух стран, способствует упрочению стабильности и безопасности в регионе.

Александр Лукашенко также направил поздравления председателю правительства России Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Федерального собрания Валентине Матвиенко, председателю Государственной думы Федерального собрания Вячеславу Володину.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем России.  "Этот день символизирует мощь и величие...
 
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