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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Лукашенко: В Беларуси с уважением относятся к успехам братского народа в создании сильной и процветающей России Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем России. "Этот день символизирует мощь и величие...

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем России."Этот день символизирует мощь и величие российского государства, гордость за его многовековую историю, богатую культуру и традиции. С большим уважением в Беларуси относятся к успехам братского народа в создании сильной и процветающей России, обеспечении достойного качества жизни людей и роста их благосостояния, - говорится в поздравлении. - Залог нынешних и новых достижений - вдохновенный и созидательный труд многих поколений россиян, их сплоченность, любовь и преданность Отечеству".Глава государства выразил уверенность, что конструктивный межгосударственный диалог, основанный на принципах взаимного уважения и поддержки, отвечает коренным интересам жителей двух стран, способствует упрочению стабильности и безопасности в регионе.Александр Лукашенко также направил поздравления председателю правительства России Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Федерального собрания Валентине Матвиенко, председателю Государственной думы Федерального собрания Вячеславу Володину.