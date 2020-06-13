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Уникальный матч на футбольном стадионе. "Дипломат" против "Друзей Йозефа Мигаша"
13.06.2020 21:54 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTФутбольный стадион по улице Маяковского сегодня стал ареной для необычного матча. С одной стороны - команда "Дипломат", в составе которой посол Болгарии, а также представители дипкорпусов из Ливии, Армении, Турции, Ирана, Казахстана, России и Грузии. Капитан и основатель команды - посол Словакии Йозеф Мигаш, который заканчивает свою дипломатическую карьеру в Беларуси. И именно в честь этого события и прошел международный товарищеский футбольный поединок. В соперниках у "Дипломата" оказались "Друзья Йозефа Мигаша". В составе команды с таким громким названием - спортсмены, депутаты, актеры и представители СМИ. Матч состоял из двух таймов по 40 минут. Именно столько времени понадобилось, чтобы каждый из футболистов смог проявить себя на поле, ведь друзей у Йозефа Мигаша в нашей стране оказалось очень много.
Йозеф Мигаш запомнился, в том числе, своей принципиальной позицией 9 Мая - во время военного парада в Минске. Но даже в товарищеском матче никто не хочет уступать. Несмотря на дружбу, победу со счетом 5:1 праздновал "Дипломат". Йозеф Мигаш в этом поединке сумел забить дважды.
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Футбольный стадион по улице Маяковского сегодня стал ареной для необычного матча. С одной стороны - команда "Дипломат", в составе которой посол Болгарии, а также...
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