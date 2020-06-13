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Поздравление Королеве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II

13.06.2020 12:35 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Королеву Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавету II с национальным праздником - Днем рождения Королевы.

"В этот праздничный день отдаю дань уважения Вашему многолетнему служению интересам британского народа. Ваш жизненный путь является образцом патриотизма, ответственности и мудрости", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Елизавете II крепкого здоровья и долгих лет жизни в окружении родных и близких, а жителям Соединенного Королевства – гражданского согласия, солидарности, мира и благополучия.
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Королеву Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии...
 
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