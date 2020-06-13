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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поздравление Королеве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Королеву Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии...

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Королеву Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавету II с национальным праздником - Днем рождения Королевы.- говорится в поздравлении.Александр Лукашенко пожелал Елизавете II крепкого здоровья и долгих лет жизни в окружении родных и близких, а жителям Соединенного Королевства – гражданского согласия, солидарности, мира и благополучия.