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Поздравление Королеве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II
13.06.2020 12:35 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПрезидент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Королеву Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавету II с национальным праздником - Днем рождения Королевы.
"В этот праздничный день отдаю дань уважения Вашему многолетнему служению интересам британского народа. Ваш жизненный путь является образцом патриотизма, ответственности и мудрости", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал Елизавете II крепкого здоровья и долгих лет жизни в окружении родных и близких, а жителям Соединенного Королевства – гражданского согласия, солидарности, мира и благополучия.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Королеву Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии...
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