Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Лукашенко высказался по делу вокруг противоправной деятельности Белгазпромбанка Во время общения на городской площади в Полоцке в пятницу, где люди собрались, чтобы увидеть Президента, рассказать о своих бытовых проблемах, Александр Лукашенко...

Во время общения на городской площади в Полоцке в пятницу, где люди собрались, чтобы увидеть Президента, рассказать о своих бытовых проблемах, Александр Лукашенко кратко высказался по этому резонансному делу. Вполне можно позволить себе сделать вывод о том, что за всей этой историей стоит что-то большее, чем просто финансовые дела Бабарико и его коллег. По той информации, что у нас есть, наблюдаются попытки следы замести, что, наверное, логично. Очевидно, что дело идет к обнародованию куда более серьезных фактов по куда более серьезным категориям. Например, по факту вмешательства иностранного государства в белорусские внутренние дела.