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Александр Лукашенко высказался по делу вокруг противоправной деятельности Белгазпромбанка

14.06.2020 21:58 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Во время общения на городской площади в Полоцке в пятницу, где люди собрались, чтобы увидеть Президента, рассказать о своих бытовых проблемах, Александр Лукашенко кратко высказался по этому резонансному делу.  Вполне можно позволить себе сделать вывод о том, что за всей этой историей стоит что-то большее, чем просто финансовые дела Бабарико и его коллег. По той информации, что у нас есть, наблюдаются попытки следы замести, что, наверное, логично. Очевидно, что дело идет к обнародованию куда более серьезных фактов по куда более серьезным категориям. Например, по факту вмешательства иностранного государства в белорусские внутренние дела. 
 
 
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Во время общения на городской площади в Полоцке в пятницу, где люди собрались, чтобы увидеть Президента, рассказать о своих бытовых проблемах, Александр Лукашенко...
 
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