ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Александр Лукашенко провел совещание, на котором обсуждали вопросы нацбезопасности

14.06.2020 22:13 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Избирательная кампания - не повод расшатать страну! О необходимости сохранить стабильность, обеспечить законность и правопорядок Президент говорил на совещании, где обсуждали вопросы нацбезопасности! Кажется, только-только стартовала избирательная кампания. Но, как видим, не все потенциальные кандидаты намерены пройти этот путь цивилизованно. Абсолютно каждая попытка дестабилизировать обстановку - как на ладони.  Хватает желающих сделать это и внутри страны, и извне. В ход идут самые разные предвыборные технологии. Доходит до откровенных угроз. За противоправные действия участникам политического процесса придется нести ответственность. Руководствуются сегодня простой логикой: мир и спокойная жизнь - главная ценность. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Избирательная кампания - не повод расшатать страну! О необходимости сохранить стабильность, обеспечить законность и правопорядок Президент говорил на совещании,...
 
Новости дня
Новости политики
 
Александр Лукашенко высказался по делу вокруг противоправной деятельности Белгазпромбанка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

13.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика