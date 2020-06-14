Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Лукашенко провел совещание, на котором обсуждали вопросы нацбезопасности Избирательная кампания - не повод расшатать страну! О необходимости сохранить стабильность, обеспечить законность и правопорядок Президент говорил на совещании,...

Избирательная кампания - не повод расшатать страну! О необходимости сохранить стабильность, обеспечить законность и правопорядок Президент говорил на совещании, где обсуждали вопросы нацбезопасности! Кажется, только-только стартовала избирательная кампания. Но, как видим, не все потенциальные кандидаты намерены пройти этот путь цивилизованно. Абсолютно каждая попытка дестабилизировать обстановку - как на ладони. Хватает желающих сделать это и внутри страны, и извне. В ход идут самые разные предвыборные технологии. Доходит до откровенных угроз. За противоправные действия участникам политического процесса придется нести ответственность. Руководствуются сегодня простой логикой: мир и спокойная жизнь - главная ценность.