Ведущий «Главного эфира»: к уголовному делу «Белгазпромбанка» приобщено 150 картин

Источник материала: Виртуальный Брест

К уголовному делу «Белгазпромбанка» приобщено 150 картин общей стоимостью около 20 млн долларов. Об этом сообщил 14 июня в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» ведущий Иван Эйсмонт.





Фото из архива

В сюжете, посвященном делу «Белгазпромбанка», Эйсмонт рассказал об обысках в банке и других коммерческих структурах, в ходе которых, по его словам, «было изъято около четырех миллионов долларов, полученных, как считает следствие незаконным путем, ценные бумаги стоимостью 500 тысяч долларов, золото, облигации, дигипассы и многое другое».

Были также продемонстрированы картины. Этого видео, подчеркнул Эйсмонт, еще не было в эфире. Названия произведений искусства в сюжете не озвучивались, но крупным планом была показана «Ева» Хаима Сутина — картина из корпоративной коллекции «Белгазпромбанка».

«Полторы сотни картин общей стоимостью около 20 миллионов долларов также приобщены к делу. Есть информация, что их готовили к срочному вывозу за рубеж», — сказал ведущий.

«Истинная стоимость данных активов может быть куда выше, можно только представить, за сколько они были проданы на аукционах», — добавил он.

Формирование корпоративной коллекции «Белгазпромбанка» началось в 2011 году. Бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико рассказывал, что толчком к возникновению проекта стала книга Владимира Счастного «Художники Парижской школы из Беларуси», изданная в 2010 году. Цель проекта заключалась в возвращении произведений представителей Парижской школы — уроженцев Беларуси — на их родину.

«Стыдно, когда на родине Шагала нет ни одной его работы», — говорил Бабарико.





Сейчас корпоративная коллекция «Белгазпромбанка» насчитывает более 100 артефактов, ее ядро составляют произведения художников Парижской школы. Многие экспонаты этого собрания включены в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

В мае этого года Виктор Бабарико покинул пост главы правления «Белгазпромбанка», который занимал в течение 20 лет, в связи с участием в предстоящих президентских выборах. В поддержку его выдвижения кандидатов в президенты собрано более 300 тысяч подписей — рекордный показатель для альтернативных претендентов на пост президента за все время избирательных кампаний в Беларуси.

11 июня в головном офисе «Белгазпромбанка» и ряде других компаний прошли обыски. На следующий день председатель Комитета госконтроля Иван Тертель заявил журналистам, что департамент финансовых расследований КГК располагает доказательствами причастности Виктора Бабарико к противоправной деятельности.

Он также сообщил, что возбуждено два уголовных дела — по ч. 3 ст. 235 УК (легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и по ч. 3 ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). По словам Тертеля, по делу задержаны 15 человек — «топ-менеджеры «Белгазпромбанка» из числа руководителей первого звена и различного уровня», а также бывшие сотрудники банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах.

Александр Лукашенко во время поездки в Полоцк 12 июня заявил, что КГК проверяет «Белгазпромбанк» по его поручению. При этом он утверждает, что никакой политической подоплеки в данном деле нет.

Виктор Бабарико утверждает обратное. «Власти показали, что готовы использовать любые средства для недопущения честных выборов», —заявил он сразу после обысков. При этом Бабарико подчеркнул, что не намерен прекращать свое участие в избирательной кампании.