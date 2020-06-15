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«В целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов»: НББ ввел в «Белгазпромбанке» временное руководство

15.06.2020 11:00 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Национальный банк Беларуси сообщил о введении временной администрации по управлению «Белгазпромбанком». Временно руководить банком будет Надежда Ермакова.

Как сообщается в пресс-релизе регулятора, временная администрация вводится в целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов и недопущения ухудшения финансового состояния банка из-за информации КГК о возбуждении Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля в отношении должностных лиц ОАО «Белгазпромбанк» уголовных дел за «отмывание» средств, полученных преступным путем и уклонение от уплаты налогов. 

Руководить банком пока будет известная Надежда Ермакова, которая руководила Нацбанком с 2011 по 2014 годы, а ранее возглавляла «Беларусбанк». В 2015 года Ермакова была избрана председателем наблюдательного совета банка БелВЭБ.

«С учетом принятого Правлением Национального банка решения будет обеспечено устойчивое функционирование ОАО "Белгазпромбанк", непрерывность его деятельности по оказанию банковских услуг и выполнение им обязательств перед вкладчиками и кредиторами. При необходимости указанному банку будет оказана соответствующая поддержка со стороны Национального банка», - говорится в сообщении НББ.

Напомним, что внимание госорганов на «Белгазпромбанк» начались после ухода с поста руководиьеля Виктора Бабарико, который принял решение идти в президенты.  
 
12 июня Александр Лукашенко приехал в Полоцк, где прошло совещание по вопросам ЖКХ. Отвечая на вопрос журналиста о Белгазпромбанке, президент заявил, что в отношении Виктора Бабарико ведутся следственные действия. По словам президента, экс-глава банка захотел участвовать в выборах, потому что «у нас сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести». Президент назвал фигуранта «негодяем». В этот же день,12 июня, в Белгазпромбанке, которым Бабарико руководил 20 лет, прошли обыски. По делу задержаны 15 топ-менеджеров, которых обвиняют в отмывании денег и неуплате налогов.После этого недавно назначенный руководитель Комитета госконтроля Иван Тертель повторил слова Лукашенко о том, что на базе Белгазпромбанка была создана организованная преступная группа, а его экс-руководитель был «причастен к противоправной деятельности».
 
Виктор Бабарико в интервью РБК заявил, что действия белорусских властей по отношению к Белгазпромбанку являются не просто мерами устрашения, а рейдерским захватом, и записал обращение на случай, если его задержат
 

 
 
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Национальный банк Беларуси сообщил о введении временной администрации по управлению «Белгазпромбанком». Временно руководить банком будет Надежда Ермакова.
 
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