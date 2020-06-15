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«В целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов»: НББ ввел в «Белгазпромбанке» временное руководство
15.06.2020 11:00 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Национальный банк Беларуси сообщил о введении временной администрации по управлению «Белгазпромбанком». Временно руководить банком будет Надежда Ермакова.
Как сообщается в пресс-релизе регулятора, временная администрация вводится в целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов и недопущения ухудшения финансового состояния банка из-за информации КГК о возбуждении Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля в отношении должностных лиц ОАО «Белгазпромбанк» уголовных дел за «отмывание» средств, полученных преступным путем и уклонение от уплаты налогов.
Руководить банком пока будет известная Надежда Ермакова, которая руководила Нацбанком с 2011 по 2014 годы, а ранее возглавляла «Беларусбанк». В 2015 года Ермакова была избрана председателем наблюдательного совета банка БелВЭБ.
«С учетом принятого Правлением Национального банка решения будет обеспечено устойчивое функционирование ОАО "Белгазпромбанк", непрерывность его деятельности по оказанию банковских услуг и выполнение им обязательств перед вкладчиками и кредиторами. При необходимости указанному банку будет оказана соответствующая поддержка со стороны Национального банка», - говорится в сообщении НББ.
Напомним, что внимание госорганов на «Белгазпромбанк» начались после ухода с поста руководиьеля Виктора Бабарико, который принял решение идти в президенты.
12 июня Александр Лукашенко приехал в Полоцк, где прошло совещание по вопросам ЖКХ. Отвечая на вопрос журналиста о Белгазпромбанке, президент заявил, что в отношении Виктора Бабарико ведутся следственные действия. По словам президента, экс-глава банка захотел участвовать в выборах, потому что «у нас сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести». Президент
Виктор Бабарико в интервью РБК
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«В целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов»: НББ ввел в «Белгазпромбанке» временное руководство
Национальный банк Беларуси сообщил о введении временной администрации по управлению «Белгазпромбанком». Временно руководить банком будет Надежда Ермакова.
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