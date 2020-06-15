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Александр Лукашенко поздравил с днем рождения Председателя КНР

15.06.2020 13:32 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Белорусский лидер отметил выдающиеся успехи Китайской Народной Республики под руководством Си Цзиньпина. Очередным ярким примером стала борьба с пандемией. Глава государства также подчеркнул, что благодаря дальновидной политике китайского лидера, комплексным подходам и взвешенным решениям Поднебесная уверенно занимает лидирующие позиции на международной арене. "Глобальная инициатива "Пояс и путь" заслуженно получила мировое признание и объединила вокруг себя многие государства на разных континентах", - обратил внимание Президент.

Александр Лукашенко отметил личный вклад Си Цзиньпина в развитие белорусско-китайского партнерства и дружбы.
"Нашими общими усилиями уже реализуются совместные проекты, строятся промышленные и социальные объекты. Уверен, что вместе мы сможем достичь новых знаковых свершений на благо двух народов, - подчеркнул он. - С момента Вашего исторического визита в Беларусь в 2015 году двусторонние отношения приобрели характер железного братства. С нетерпением жду личной встречи с Вами в Минске, которая наполнит новым содержанием весь комплекс межгосударственного сотрудничества".

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский лидер отметил выдающиеся успехи Китайской Народной Республики под руководством Си Цзиньпина. Очередным ярким примером стала борьба с пандемией....
 
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