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Правозащитники: избирательная кампания проходит в атмосфере страха и давления

15.06.2020 14:12 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Правозащитники опубликовали очередной недельный отчет наблюдения за ходом избирательной кампании в Беларуси. В нем говорится о том, что власти перешли к беспрецедентному давлению на людей.

В рамках кампании «Правозащитники за свободные выборы» РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет» и ПЦ «Весна» еженедельно публикуют отчет о наблюдении за кампанией. В последнем отчете за 8-14 июня говорится о том, что правозащитниками фиксируются многочисленные нарушения со стороны властей, а кампания проходит «в атмосфере страха, запугивания избирателей и давления на активистов инициативных групп».

Правозащитники отмечают давление на активистов инициативной группы по выдвижению Светланы Тихановской, которая вынуждена была отменить пикеты по сбору подписей в крупных городах, а также на претендента на президентский пост Виктора Бабарико.

«Вновь фиксировались факты использования административного ресурса и оказания давления во время сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатом в президенты действующего главы государства. Несмотря на заявления А. Лукашенко о том, что на частных предприятиях увольняют тех, кто отказывается подписаться за альтернативных кандидатов, наблюдателями компании не отмечен ни один такой случай», - говорится в заявлении правозащитниковтов.

Напомним, что сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов продлится до 19 июня. Выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Всего зарегистрировано 15 инициативных групп.

 
 
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Правозащитники опубликовали очередной недельный отчет наблюдения за ходом избирательной кампании в Беларуси. В нем говорится о том, что власти перешли к...
 
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