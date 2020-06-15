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Посол Словакии награжден орденом Франциска Скорины

15.06.2020 21:54 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Белорусы умеют ценить настоящих друзей. Сами - нация открытая и дружелюбная, испытавшая на себе не одно лихолетье истории, знает цену позиции, когда важна не выгодность, а честность.

Мужественным поступком назвали белорусы участие Чрезвычайного и Полномочного Посла Словакии в Беларуси Йозефа Мигаша в параде Победы 9 Мая в Минске. Правда, после из-за конфликта со своим МИДом ему пришлось подать в отставку. Эту ситуацию Александр Лукашенко назвал "международным скандалом". Белорусская сторона оценила поступок дипломата.

Указом Президента Йозеф Мигаш награжден орденом Франциска Скорины. Этой награды дипломат удостоен за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между странами. И это благодарность и признательность всех белорусов. 

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусы умеют ценить настоящих друзей. Сами - нация открытая и дружелюбная, испытавшая на себе не одно лихолетье истории, знает цену позиции, когда важна не...
 
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