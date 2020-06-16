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О продовольственной безопасности и белорусской продукции

16.06.2020 10:02 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

О белорусской продукции, да и в целом о продовольственной безопасности поговорим более серьезно. Если уже с трибуны ООН заговорили о "голоде библейского масштаба", не настало ли время сделать работу над ошибками карантина? Почему в США вернулся символ Великой депрессии - молоко, которое выливают на землю? И что за критически важные пассажиры летали по Европе в разгар пандемии?

Проект "Понятная политика" - простыми словами о хитросплетениях глобальных мировых процессов. 

 
 
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О белорусской продукции, да и в целом о продовольственной безопасности поговорим более серьезно. Если уже с трибуны ООН заговорили о "голоде библейского масштаба",...
 
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