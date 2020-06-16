О продовольственной безопасности и белорусской продукции

Источник материала: БT

О белорусской продукции, да и в целом о продовольственной безопасности поговорим более серьезно. Если уже с трибуны ООН заговорили о "голоде библейского масштаба", не настало ли время сделать работу над ошибками карантина? Почему в США вернулся символ Великой депрессии - молоко, которое выливают на землю? И что за критически важные пассажиры летали по Европе в разгар пандемии?

Проект "Понятная политика" - простыми словами о хитросплетениях глобальных мировых процессов.

