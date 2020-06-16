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Модернизация "Гродно Азота"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Социально-экономическое развитие региона и встреча с активом области. Президент с рабочей поездкой в Гродно Глава государства сегодня находится с рабочей поездкой в Гродненской области. В эти минуты белорусский лидер проводит совещание с активом региона. Речь идет о...

Глава государства сегодня находится с рабочей поездкой в Гродненской области. В эти минуты белорусский лидер проводит совещание с активом региона. Речь идет о социально-экономическом развитии области. Но традиционно еще до начала этого мероприятия состоялся разговор по прибытии о положении дел в АПК. Сейчас силы брошены на заготовку кормов, предстоит как следует подготовиться к уборке хлебов и овощей. Говорили и о развитии страны, влиянии на это текущей эпидемиологической ситуации в мире.Планируется, что Глава государства также посетит "Гродно Азот". Там приступили к строительству нового азотного комплекса под ключ, параллельно идет модернизация действующих производств. В результате мощности увеличат вдвое, что позволит предприятию сохранить конкурентоспособность за счет снижения расходов на сырье и энергоресурсы, а также достигнуть выигрышной цены минеральных удобрений и аммиака.