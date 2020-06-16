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Задачи текущего дня и на перспективу в масштабах страны. Рабочая поездка Президента в Гродненскую область

16.06.2020 15:52 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Глава государства сегодня с рабочей поездкой в Гродненской области. В эти минуты белорусский лидер проводит совещание с активом региона. Подобная встреча состоялась ранее в Могилеве. Как сказал сам Президент, это повод обсудить то, что происходит в Беларуси, и получить ответы на самые, может быть, и неприятные вопросы.

Главу государства в первую очередь интересует, как выполняются поручения. Губернатор докладывает сразу по пяти важным проектам. Например, реконструкция культурного наследия – Старого замка, в котором в XVI веке была резиденция короля Речи Посполитой. А пару лет назад во время встречи гродненские студенты просили Главу государства о новом общежитии. Вот-вот у университета Янки Купалы (а там учится и много иностранцев) появится 1 030 новых мест. Новоселье уже справили студенты медицинского вуза. Строится и целый комплекс зданий под областной онкодиспансер - важный социальный объект. И те, кто подъезжал к областному центру, замечали, что строят объездную дорогу и реконструируют мост. Все-таки Гродно – крупный логистический узел.


Объем промпроизводства вырос более чем в 4 раза, экспорт товаров - почти в 5


Конечно, много было сказано о достижениях Гродненщины. За время независимости в регионе реализованы крупные инвестпроекты в сферах производства минеральных удобрений, химической и пищевой промышленности, деревообработки. Объем промпроизводства вырос более чем в 4 раза, экспорт товаров - почти в 5. Только за две последние пятилетки средняя зарплата по области увеличилась почти вдвое. Но, как говорится, расслабляться рано. Не все так гладко и в части импортозамещения, создания рабочих мест, благоустройства и наведения порядка. Есть вопросы и к строительству, и к ЖКХ.


Планируется, что Глава государства также посетит "Гродно Азот"


Там приступили к строительству нового азотного комплекса под ключ, параллельно идет модернизация действующих производств. В результате мощности увеличат вдвое. Это позволит предприятию сохранить конкурентоспособность за счет снижения расходов на сырье и энергоресурсы, а также достигнуть выигрышной цены на минеральные удобрения и аммиак. 
 
Теги: Гродно, Могилев
 
 
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Глава государства сегодня с рабочей поездкой в Гродненской области. В эти минуты белорусский лидер проводит совещание с активом региона. Подобная встреча...
 
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